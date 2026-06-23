世代を超えて愛される「鎌倉五郎本店」の人気銘菓「鎌倉半月」から、この夏だけの特別なスイーツ『ドラえもん半月 キャラメル味』が登場します。ウィンクをするドラえもんが描かれた可愛らしいおせんべいと、ふんわり軽やかなキャラメルクリームの組み合わせは、お子さまから大人まで楽しめる味わい♡さらに限定ステッカー付きの商品も用意されており、夏の思い出作りや手土産にもぴったりな注目スイӦ