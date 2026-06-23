『心の不倫は罪ですか？』より▶▶【漫画】この作品を最初から読む40代を迎え、ふと立ち止まったときに感じる「自分の人生はこのままでいいのか」という漠然とした不安。セミフィクションコミック『心の不倫は罪ですか？』の主人公・胡桃（くるみ）は、まさにそんなミッドライフクライシスの渦中にいます。家庭での居場所を失い、孤独に押しつぶされそうな彼女が、偶然出会った男性に「ただ寄り添うこと」を求めた心理と