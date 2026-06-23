東京都北区の小学校火災について記者会見する区長や教育委員会関係者ら＝23日夜、北区東京都北区の区立滝野川第三小で起きた火災で、区は23日、校舎の損傷が激しいとして、3年生以上の児童約230人について、7月上旬をめどに近隣の学校に分散登校させる方針だと明らかにした。1、2年生の教室は火元から離れているため安全だとして現在の校舎に通わせ、夏休み明けまでに全学年が通える代替施設の確保を目指す。同日夕、臨時の保