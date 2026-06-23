国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間、みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都をメイン会場として開催する。このたび、IVS CORE（ホテルオークラ京都）で行う注目セッションを発表した。IVS COREは招待制のカンファレンスだ。日本のスタートアップ産業の重要なアジェンダについて、議論がそのまま意思決定につながる当事者だけが集う。全セッションが