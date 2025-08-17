不倫なんてみっともないことは絶対にしないと心に決めていても、予期せぬ形で自分が不倫相手だと疑われることがあるようです。真面目に生きているのに、面倒なことに巻き込まれるのはウンザリしてしまいますよね……。今回は、彼氏いない歴5年なのに不倫を疑われた話をご紹介いたします。

「私の夫と浮気してますよね？」

「仕事を終えて帰るとき、見知らぬ女性から腕を捕まれて『私の夫と浮気してますよね？』と言われたことがあります。夫ということは不倫……。でも私には心当たりがないため、全力で否定したけど信じてもらえず、場所を変えてファミレスに行くことになりました。話し合っているうちに、どうやら人違いだということがわかり解放されましたが……。人違いとはいえ、いくらなんでも失礼すぎません？ むしろ彼氏なんて5年もいないのに、それを自分の口から必死になって弁明しているのも虚しくなりました……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 不倫相手だと間違えられるなんて、とんだ災難ですよね。しかも彼氏いない歴5年という悲しい現実を、他人に説明しなくてはいけないという……。いろいろな意味でダメージをくらいそうです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。