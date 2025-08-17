Photo: 山田洋路

移動中にスマホのバッテリー残量表示が赤色に変わると、気持ちも焦りませんか？大切なメッセージを確認しようとした瞬間に画面が真っ暗になるのはよくある話です。

軽量で持ち運びやすく、ワイヤレスで手軽に充電できる「Mag Plate 3」は、厚さ9mmの薄型モバイルバッテリー。これをバッグに忍ばせておくだけで、バッテリー切れの不安から解放されます。

さっそくこのモバイルバッテリーの革新性をチェックしてみましょう。

薄さとクールなデザインで充電ライフをスタイリッシュに

「Mag Plate 3」を手に取った瞬間、まずその薄さに驚きました。9mmといえば、スマホと大差ない厚み。スマホと一体化した感覚で持ち運べ、ストレスを感じさせません。

スケルトンボディのスタイリッシュなデザインは、一般的なモバイルバッテリーにはないワクワク感を提供してくれます。ガジェット好きにとって、内部構造が露になっている外観は魅力的かも。ハイテクなアクセサリーを携帯しているような気分になれます。

普段使っているバッグに入れてもかさばらず、ポケットにもスッと収まる薄さは、日常のあらゆるシーンで重宝しそうです。

たとえば通勤途中や散歩中にバッテリー切れの不安を感じたら、気軽に取り出してスマホ裏にくっつけるだけですぐに充電がスタートします。

ワイヤレスと有線が使い分けられる

「Mag Plate 3」は5000mAhと10000mAh（厚さ15mm）の2タイプが用意されているので、日帰りの外出から長時間の旅行まで、自分のライフスタイルに合った容量を選べばOK。

さらに、USB Type-Cポートを利用した有線充電も可能。ワイヤレス充電に対応していないデバイスもカバーしてくれるのは嬉しいです。

最大20Wの出力なら対応デバイスを素早く充電できるので、出かけるまでの短時間を有効活用する手もあり（ワイヤレス充電時は最大15W出力）。ワイヤレスと有線を使い分ければ充電の達人になれそうです。

バッテリー残量が一目でわかる

充電性能だけでなく安全面にもこだわった「Mag Plate 3」。AIによる温度管理機能を搭載しており、充電中の温度を常に監視して最適な状態を保ってくれます。

モバイルバッテリーは、過充電やショートといったトラブルが気がかりですが、「Mag Plate 3」に関しては10種類の保護機能を標準装備していて安心感があります。

視認しやすい残量表示LEDのおかげで、突然のバッテリー切れに慌てる心配もなし。

デジタルライフを気兼ねなく満喫するのにうってつけ、薄型軽量で持っていることすら忘れそうなモバイルバッテリーが、外出先での充電の不安をすっかり取り除いてくれます。「Mag Plate 3」のスペック詳細は以下からチェック。

負担なく持ち運べてクールなデザインのモバイルバッテリーを探している方必見です。

