セコムのCMで公開した「ボロボロにされたぬいぐるみ」に注目

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が「大切なもの」に選んだぬいぐるみをめちゃくちゃにした犯人に、ファンの推理が止まらない。「デコピンが犯人か」という推測が集まっている。

大谷がアンバサダーを務める総合警備大手のセコムは、17日から放映するテレビCM「たいせつなもの」編を公開した。ブラウンの上品なジャケットに身を包んだ大谷が「ひまわりの種」「大量のゆでたまご」「いつも使う道具」「おさがりの初グローブ」などと、写真で「たいせつなもの」を紹介していく。

ここに出てくるのが「ボロボロにされたぬいぐるみ」だ。クマのようなぬいぐるみの布地がボロボロになり、手足もあらぬ方向を向いている。

ネット上では、ぬいぐるみをこんな姿にした“犯人”について「ボロボロにされたぬいぐるみはデコピンが犯人か」「ボロボロにされたぬいぐるみ（犯人：デコピン笑)」「ボロボロにされたぬいぐるみ＝デコピンさん笑」など推理する声が上がっている。

大谷はこのCMのメイキング動画の中で、大人になって大切だと感じるものとして「ワンコもそうですし、家族と一緒に何となく過ごしている。そういうのが安心するなと感じます」と話している。



（THE ANSWER編集部）