栃木SCvs沼津 スタメン発表
[8.16 J3第23節](カンセキ)
※19:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 3 大森博
DF 37 木邨優人
DF 88 内田航平
MF 4 佐藤祥
MF 8 福森健太
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 22 高橋秀典
DF 25 岩崎博
DF 40 高嶋修也
MF 47 吉野陽翔
MF 80 オタボー・ケネス
FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 5 篠崎輝和
DF 15 中村勇太
DF 16 三原秀真
MF 8 鈴木拳士郎
MF 11 森夢真
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 23 白輪地敬大
控え
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 3 ルーカス・セナ
DF 28 井上航希
MF 10 佐藤尚輝
MF 17 藤井建悟
MF 35 向井ひな太
MF 71 渡邉綾平
MF 77 Enric Martínez
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史
