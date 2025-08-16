[8.16 J3第23節](カンセキ)

※19:00開始

主審:原田雅士

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 3 大森博

DF 37 木邨優人

DF 88 内田航平

MF 4 佐藤祥

MF 8 福森健太

MF 11 青島太一

MF 18 川名連介

MF 77 藤原健介

MF 81 中野克哉

FW 32 太田龍之介

控え

GK 27 丹野研太

DF 5 森璃太

DF 22 高橋秀典

DF 25 岩崎博

DF 40 高嶋修也

MF 47 吉野陽翔

MF 80 オタボー・ケネス

FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク

FW 29 矢野貴章

監督

小林伸二

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 1 渡辺健太

DF 2 宮脇茂夫

DF 5 篠崎輝和

DF 15 中村勇太

DF 16 三原秀真

MF 8 鈴木拳士郎

MF 11 森夢真

MF 14 徳永晃太郎

MF 24 柳町魁耀

FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 23 白輪地敬大

控え

GK 30 ジローン・ゲギム

DF 3 ルーカス・セナ

DF 28 井上航希

MF 10 佐藤尚輝

MF 17 藤井建悟

MF 35 向井ひな太

MF 71 渡邉綾平

MF 77 Enric Martínez

FW 20 川又堅碁

監督

中山雅史