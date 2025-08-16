この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルでエネルギー情報を発信する小売電気アドバイザー・しばきょん先生が、「【2025年最新】オクトパスエナジーで電気代が最安なプランを地域別に紹介！」と題した最新動画を公開した。動画内では、人気新電力「オクトパスエナジー」の新プラン「シンプルオクトパス」の提供エリアが全国に拡大されたことを受けて、エリア別に最もお得な電気料金プランについて詳細に解説した。



今回の試算では、「グリーンオクトパス」と「シンプルオクトパス」の2プランに加え、各地域の大手電力会社のスタンダードプランと年間料金を比較。家庭の電力消費量を4パターン（100kWh／260kWh／400kWh／600kWh）に分け、利用するエリアや家族構成ごとに最安プランを提示した。しばきょん先生は、「自分がどれだけの電気を普段使っているかを確認した上で、最適なプランを選んでほしい」と視聴者に呼びかけている。



特に東京・北海道・東北・中部・北陸・四国・九州エリアでは、新プラン「シンプルオクトパス」や「グリーンオクトパス」が従来の大手電力会社より安いと解説し、「電気代を下げたい方は引き続き、オクトパスエナジーを検討していただけると良いと思います」と推奨。一方で、「関西電力と中国電力のエリアは、今でも大手の方が安い」と指摘した上で、「これは正直理由がよくわからないんですよね」と率直な疑問も吐露。中国地方の電力料金について「原発の再稼働があったのは知ってるんですが、それだけでここまで安くなるのは不思議です」と、現状への見解も明らかにした。



今回の調査結果からは「シンプルオクトパスは基本料金と燃料調整費が0円」「燃料調整費が今後上がればメリットが大きい」と強調しつつ、「前回より若干料金が上がっているのが気になりました。というか、元が随分と安かったんですよね」と価格動向の変化にも言及。



最後は、「今後は他の電力会社もどんどん紹介するので、気になる会社があればコメントをお願いします」と告知し、「ご視聴いただきありがとうございました」と締めくくった。実用的なアドバイスと忖度なしの分析で、視聴者からのさらなる反響が期待できそうだ。