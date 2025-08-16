この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル『あなたが行きたいところはどこですか』で脳科学者の茂木健一郎氏が、自身の考える「本当に生きたい場所の選び方」について語った。茂木氏は「世の中には本当にいろんな価値観があって、いろんなことがいいと思っている人たちがいるわけじゃないですか」と多様な価値観が共存する現代社会について言及。個々が自分自身の価値観で進むべき道を見極める大切さを説いた。



茂木氏は、「メジャーだから偉いってわけでもない。メジャーだとお金がたくさん動かれるかもしれないけど、メジャーだって自分の心は動かないってことあるわけじゃない」と“多数派＝正しい”や“有名=価値がある”という風潮に警鐘を鳴らす。その上で「やっぱり自分はどこに行きたいのかっていうね、自分の人生で何を見ていたいのかってことだと思うんだよね」と語り、「それさえ見極めれば、他のところでどんなことやってても、人がどんなこと言ってても動かされなくなるよね」と、自分軸の重要性を強調した。



また、「自分はこういう方向に行きたいんだと思って、それを目指そうとすると、なかなか大変なんだよね。忙しい。他のことやってる暇ないっていうか、考えてる暇ないっていうか」と、理想を追い求めることの難しさや忙しさも率直に明かす。それでも「自分の行きたいって方向が定まっていればそれでもうなんかいいじゃん」と断言し、「他人のことを悪く言ったりとかしなくて済むんじゃないかな」と、周囲への嫉妬や批判から自由になれる方法を語った。



最後に茂木氏は、「あなたの行きたいところはどこですか。それはメジャーなものでもある必要もないし、逆に権威があるものである必要もないし、あなたが本当に愛しているものは何ですかということを見極めてほしいなと私は思います」と視聴者へメッセージを送った。動画は、個人の生き方に迷いを感じている人たちに強いエールを与える内容となっている。