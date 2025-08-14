

HIKAKIN＆SEIKIN「YouTubeテーマソング２」MVサムネイル

HIKAKIN＆SEIKINが14日、「YouTubeテーマソング２」のミュージックビデオを公開した。

【動画】公開されたHIKAKIN＆SEIKIN「YouTubeテーマソング２」MV

あの日の歌が、10年の時を超えて蘇る--2015年に誕生し、YouTubeカルチャーの象徴となったHIKAKIN & SEIKINの「YouTubeテーマソング」が、新たな輝きと圧巻のスケールを纏い、帰ってきた。

続編となる今作「YouTubeテーマソング２」は、原曲のDNAを受け継ぎながら、新たな時代の鼓動を鳴らすアンセム。

ミュージックビデオはHIKAKIN & SEIKIN史上最長の制作期間と空前のスケールで完成し、彼らの10年、そしてYouTubeの10年を刻む"究極の集大成"となった。▽HIKAKIN & SEIKIN プロフィール実の兄弟であるSEIKINとHIKAKINのユニット。全ての楽曲の作詞作曲をSEIKINが担当している。2017年、YouTuberとして初めてテレビ朝日系の音楽番組『ミュージックステーション』に出演。