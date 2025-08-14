¡È²Ð¡É¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Ä¶´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡ª Âçº¬¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÏÂÉ÷¥é¥Ú¡×SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼35Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¤¬¾Ò²ð
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£¡ÖBlue Ocean ¤ª¤¤¤·¤µ¥×¥é¥¹¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¤ªÎÁÍý¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î¤Ï¡¢¿Íµ¤ÎÁÍý¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNadia¡×¤È¥Û¥¯¥ì¥óÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ê¥Û¥¯¥ì¥ó¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖBlueOcean ¤ª¤¤¤·¤µ¡Ü ËÌ¤Î·Ã¤ß¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¼Â»Ü¡ª ¿Íµ¤ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¤Î½Ü¤Î¤ªÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥Þ¥Þ¡¦¤µ¤ä¤µ¤ó¤¬¡¢Âçº¬¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÉûºÚ¡Ö²Æ¤ÎºÌ¤êÏÂÉ÷¥é¥Ú¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤ä¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä2»ù¤ÎÊì¡£¡ÖÌîºÚ¤ò¥é¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¿´¤ÈÂÎ¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤äÌîºÚ¤ÎÊÝÂ¸Ë¡¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÎÁÍý¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¡£Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï35Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ï¡ÈÎ©¤Æ¤ë¡É¤¬Àµ²ò!?
º£²ó¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢Âçº¬¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©ºà¤ÎÆÃÄ§¤äÊÝÂ¸Ë¡¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ì¤â¿©Âî¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîºÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï²Æ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤±ÉÍÜ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤ä¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçº¬¤Ë¤Ï¾Ã²½¤ò½õ¤±¤ë¹ÚÁÇ¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ë¤Ï¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤â¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥ê¥³¥Ô¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¡Ê¿©¤Ù¤ë¤È¡ËÈ©¤Î¥±¥¢¤äÂÎÄ´´ÉÍý¡¢ÈèÏ«²óÉü¤Ê¤É¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£½ë¤¤»þ´ü¤Ç¤âÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤·¤Æ¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
Âçº¬¤ä¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÅßÌîºÚ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»»º¤ÎÌîºÚ¤Ï¡¢ËÜ½£»º¤È½Ü¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Âçº¬¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤ä¤µ¤ó¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÂçº¬¤ò3¡Á10·î¤Ë¤«¤±¤ÆºÏÇÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Ü¤Ï6·î¡Á10·î¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤â7·î¤«¤é½Ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç°é¤Ã¤¿ÌîºÚ¤Ï´Å¤ß¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢º£¤¬½Ü¤ÎÂçº¬¤ä¤Ë¤ó¤¸¤ó¤â¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤È´Å¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Æ¿©ºà¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÊÝÂ¸Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÂçº¬¤ÎÊÝÂ¸Ë¡¡ä
Âçº¬¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÍÕ¤¬º¬¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤ÆÂçº¬¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Çã¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÍÕ¤Èº¬¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÚ¤ê¸ý¤ò¥é¥Ã¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊñ¤ß¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÌîºÚ¼¼¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÎÊÝÂ¸Ë¡¡ä
¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤Ç¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¼¼¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎ©¤Æ¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤ÈÄ¹»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ÎÊÝÂ¸Ë¡¡ä
¥Ø¥¿¤¬ÉÕ¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤È»¨¶Ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¥Ø¥¿¤ò¤È¤Ã¤ÆÀö¤¤¡¢¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¤¤¿¿©ÉÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¾å¤«¤é¤â¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¤é¡¢³¸¤ò¤·¤ÆÌîºÚ¼¼¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡ÈÉûºÚ¡É¤Ë¤â¡È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡É¤Ë¤â
Â³¤¤¤Æ¡¢¤µ¤ä¤µ¤ó¤¬Âçº¬¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¡Ö²Æ¤ÎºÌ¤êÏÂÉ÷¥é¥Ú¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡¦Âçº¬¡Ä¡Ä5¥»¥ó¥Á
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä¡Ä1/3ËÜ
¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡Ä¡Ä4¸Ä
¡¦±ö¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦Çò¤´¤Þ¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
A¡Ê¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¡Ë
¡¦¤´¤ÞÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¡¦¿Ý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¦º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2/3
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Âçº¬¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Âçº¬¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ë±ö¤ò¤Õ¤Ã¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
£¥Ü¥¦¥ë¤ËÂçº¬¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤½¤·¤ÆA¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ª¹¥¤ß¤ÇÇò¤´¤Þ¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¡ª
º£²ó¤ÎÎÁÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤ä¤µ¤ó¤Ï¡Öè§¤Ç¤¿¤ê¤»¤º¡¢¡È±ö¤â¤ß¡É¤À¤±¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢±ö¤â¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌîºÚ¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Î³´¶¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²òÀâ¡£¤Þ¤¿¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÉûºÚ¤Ë¤â¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Æ¤ÎºÌ¤êÏÂÉ÷¥é¥Ú¡×¤ò»î¿©¤·¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª ÀõÄÒ¤±¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±öÊ¬¤â¶¯¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÉûºÚ¤È¤·¤Æ¿©Âî¤ËÅº¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥µ¥é¥À¤ò¥à¥·¥ã¥à¥·¥ã¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¥×¥í¤ÎÎÁÍý²È¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖNadia¡× https://oceans-nadia.com/user/711356/recipe/506309¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7796
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
