全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のスイーツ店 『asatteのジェラート』 です。

住宅地の路地に食感や香りが楽しいジェラートを発見！

農家が出荷できない傷ものや旬食材のフレーバーが並ぶ。「さくらミルク」は毎年桜の時期に登場。桜の塩漬けが練り込まれ、桜餅を食べている気分。

ダブル600円（ミルク・さくらミルク）

谷中の店とのコラボフレーバーもおもしろい。元は築約50年の民家で、裏庭で食べることもできる。

［住所］東京都台東区谷中3-10-14

［電話］03-5834-2446

［営業時間］11時〜18時

［休日］月・火（変更あり）

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅2番出口から徒歩6分

