Ä¶Âç·¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦MEOVV½é½Ð±é¡ª¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢Æü¸þºä46¶âÂ¼Èþ¶ê¡õ¾®ºäºÚ½ï¤é¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÈ¯É½¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè3ÃÆ¡¢¼¡À¤Âå¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥¤¥³¥óMEOVV¤¬½Ð±é
BLACKPINK¤ä2NE1¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëTEDDY¤¬Î¨¤¤¤ëTHE BLACK LABEL¤«¤é¡¢½é¤ÎÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿MEOVV¤¬¡¢2024Ç¯9·î6Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMEOW¡×¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÈÇ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¥ÎÏ¤È¸ÄÀ¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°Æü¤È¤Ê¤ë2025Ç¯9·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC¤Ø¤Î½é½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö½Ð±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãMEOVV¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢MEOVV¤Ç¤¹¡ªÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó20¼þÇ¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÂè7È¯É½
¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢»¨»ï¡ÖViVi¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢21ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹°ÂÀÆÀ±Íè¤â½Ð±é¡£Èà½÷¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢2025Ç¯9·î5Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Î¾ì¤â¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×Girls²¤«¤é¤Ï¡¢¾®Àîºù²Ö¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¸þºä46¤«¤é¤Ï¡¢2025Ç¯9·î17ÆüÈ¯Çä¤Î15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤ÇW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶âÂ¼Èþ¶ê¤È¾®ºäºÚ½ï¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Öyousti¡Ê¥æ¡¼¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×Ì¾µÁ¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2025Ç¯8·î27Æü¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öyousti¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤ë¾®ÎÓÍ³°Í¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖZIP¡ª¡×¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢»¨»ï¡ÖandGIRL¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ÎCM½Ð±é¤ä»¨»ïÉ½»æ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¡¦ÄØ¡¢¤½¤·¤Æ»¨»ï¡ÖRay¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÂ¼À¥¼Ó±Ñ¤â½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè47²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢¡Ö2025Ç¯ ¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢2026Ç¯1·î30Æü¸ø³«¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤ë¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëCM¤ËÈ´Å§¸å¡¢±Ç²è¡Ö°ä½ñ¡¢¸ø³«¡£¡×¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖÌäÂêÊª·ï¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëµÜÀ¤Î°Ìï¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TBS¡ÖTHE¿À¶È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂÐ·è¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2ÃÆ¤¬·èÄê
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëTBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖTHE¿À¶È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²èÂè2ÃÆ¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Æ±´ë²è¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 S/S¡×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢3,000¿Í°Ê¾å¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂÐ·è´ë²è¡£º£²ó¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡×¤Ç¤â¤½¤ÎÇ®Àï¤¬ºÆ¤ÓÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬¹Í°Æ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡È°ìÈÖÎÉ¤¤¡É¤È»×¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¡£Ã¯¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¿À¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¨¡¨¡²ñ¾ì¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÇòÇ®¤ÎÅêÉ¼¥Ð¥È¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Information
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
TBS¡ÖTHE¿À¶È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡¿TBS·ÏÎó Ëè½µ²ÐÍË¤è¤ë£·»þ¡ÁÊüÁ÷Ãæ
TGC¸ø¼°SNS¤Ç¡ÉÃæ¤Î¿Í¡É¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÂçÊç½¸
TGC¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¸«¤¿¤¤´ë²è¤òÄ¾ÀÜ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤¤ë»²²Ã·¿´ë²è¡Ö#TGC¸ø¼°SNS¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü»£±Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤½Ð±é¼Ô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¡¢¼Â»Ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤´ë²èÆâÍÆ¤Ê¤É¡¢TGC¸ø¼°SNS¤Ç¡È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡É¤ò¼«Í³¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤¤ë¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£¾ÜºÙ¤ÏTGC¸ø¼°X¡Ê@TGCnews¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Û¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ë
¡üÆü»þ
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì12:00¡¢³«±é14:00¡¢½ª±é21:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©330-0081 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´£¸¡Ë
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û
¥¢¥ê¡¼¥ÊSÀÊ¡§´°Çä¸æÎé
¥¢¥ê¡¼¥ÊAÀÊ¡ÊÄÉ²ÃÈÎÇä¡Ë¡§°ìÈÌ¡§13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë /¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÉÕ
¥´¡¼¥ë¥ÉÀÊ¡§´°Çä¸æÎé
AÀÊ¡§°ìÈÌ¡§10,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÉÕ
BÀÊ¡§°ìÈÌ¡§7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÉÕ
¢¨4ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂè1ÃÆ¡Û¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂè2ÃÆ¡Û½ªÎ»
¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û2025Ç¯07·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00 ¡Á
¢¨°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¡¢¡Öticket board¡×¤ª¤è¤Ó¡Öd¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡×¤Î2¤Ä¤Î¼õÉÕÁë¸ý¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀèÃå¡¦Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡ü¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢ÈÄÁÒ²ÄÆà¡ÊCUTIE STREET¡Ë¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢¾®Àîºù²Ö¡ÊGirls²¡Ë±üÅÄºÌÍ§¡ÊSWEET STEADY¡Ë¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢¹á²»¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢¾åºä¼ùÎ¤¡¢¾®ºäºÚ½ï¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢¾®ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢Shiho¡¢ÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß¡ÊSWEET STEADY¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¡¢¤»¤¤¤é¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¡ÊCANDY TUNE¡Ë¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ(Ý¯ºä46)¡¢ÄØ¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Æ£µÈ²ÆÎë(Ý¯ºä46)¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢MINAMI¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢¼é²°ÎïÆà(Ý¯ºä46)¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢»³粼Å·(Ý¯ºä46)¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¤ê¤ó¤« Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
¤¢¤Î¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢¾®µÜÍþ±û¡¢¤·¤Ê¤³¡¢æÆ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢Ê¿Í´Æà¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤È¤¦¤¢¡¢²ÆÀ¸Âç¸Ð¡¢NOA¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢¾¾ËÜ¿Î¡¢´Ý»³Îé¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢»³²¼¹¬µ± Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
aoen¡¢CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢MEOVV¡¢WILD BLUE Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡üMC
EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥¹¥¿¥¸¥ªMC
ÇðÌÚÍ³µª¡¢TGC¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡HIROMI¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¢TGC¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡FUKAMI¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë ¢¨50²»½ç
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È