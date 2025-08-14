現役配達員「出前館がトップ！自転車配達のリアルな稼ぎ方」2025年8月最新版を語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
デリバリー配達員のレクターさんが、「【2025年8月版】個人的に稼げるデリバリーをランキングにしてみた」と題した動画を投稿。自らが実際に横浜市内を自転車で稼働しながら感じた、最新のデリバリー事情について稼ぎの面から持論を展開した。
今回の動画では、2025年8月時点での「稼げるデリバリー」を、レクターさん独自の視点でランキング形式で発表。1位は出前館、2位はUber Eats、3位Wolt、4位ロケットナウ、5位menuという順位となったが、「これはあくまで自転車配達×横浜市中都市規模エリアという特殊な主観に基づいたもの」と前置きしつつ、「ロケットナウはバイク配達員なら1位に推す人も多いはず」と語ったのが印象的だ。
出前館を1位にした理由について「顔写真が表示されないからミスした時も安心できる」というプライバシー面や、「高単価案件が取りやすくなっている印象がある」と説明。特に最近は「ロケットナウに配達員が流れて、出前館の高単価案件がより取りやすくなっているのでは」との仮説も示した。Uber Eatsについては「配達員の顔写真が表示されるリスクはあるが、注文数も安定し、クエスト（配達回数によるインセンティブ）報酬も上がっている」と評価しつつ、「1年前のような急なアルゴリズム変更による“低単価祭り”が再発しないかだけは警戒が必要」と警鐘を鳴らした。
一方、ロケットナウについては「自転車配達員にとっては遠距離案件が多く厳しいが、バイク組ならかなり稼げている様子。相性次第で評価は大きく変わる」と冷静に分析。「実際、サービス開始以降はミッション（配達回数によるインセンティブ）出現頻度も増え、バイク配達員にはおすすめ」とコメント。また、Woltやmenuについても、単価や案件数、配達環境の変化など細かい独自視点から現状を語った。
動画の最後には視聴者に向けて「あなたがお勧めするデリバリーはどこですか？」と問いかけ。「私のランキングはあくまで主観なので、バイク配達員ならロケットナウをもっと上位に挙げる方もいらっしゃるはず。コメント欄で意見を共有してほしい」と呼びかけた。
また、レクターさんの動画概要欄にあるブログ記事には配達員登録するとお金がもらえるキャッシュバック情報が掲載されている。
現在ウーバーイーツに登録すると19,000円がもらえたり、他社デリバリーもキャンペーンを行っているなどお得な情報が満載なので、興味のある方は動画概要欄のチェックも忘れずに。
チャンネル情報
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/