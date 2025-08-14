Beauty and Health Research, Inc.が手掛けるサプリメントメーカー「ドクターズチョイス」は、今回、同社独自の「90日間全額返金保証制度」について特許出願を完了。

Beauty and Health Research, Inc.「ドクターズチョイス」

Beauty and Health Research, Inc.が手掛けるサプリメントメーカー「ドクターズチョイス」は、今回、同社独自の「90日間全額返金保証制度」について特許出願を完了。

■常識を超えた、ドクターズチョイス「90日間全額返金保証」の特徴

下記のいずれの場合も全額返金します。

・少しでも商品にご満足いただけなかった場合

・商品に満足していたが、ドクターズチョイスより良い商品を見つけたので他社に乗り換えた場合

従来の返金保証制度は、「商品に不満があった場合」のみに限られるというのが一般的です。

しかし同社では、「満足していたが、もっと良い商品を他社で見つけたので返品したい」という場合でも返金の対象とする、「サプリメント業界ではありえない」と言われる独自の制度にしています。

これは、同社が掲げる「品質世界No.1を常に追求し続ける」という信念に基づくものであり、同社より良い商品があるという情報は、むしろ“宝”だと考えています。

顧客本位であり、品質への圧倒的な自信があってこそ実現可能な制度です。

現在、当返金制度の特許出願は完了しており、その独自性と革新性が正式に裏付けられることとなります。

90日間全額返金保証制度 詳しくはこちら( https://bandh.org/return )を確認してください。

■なぜ、ドクターズチョイスは返金保証制度にここまでこだわるのか？

サプリメントは食品であり、医薬品とは異なります。

どれほど臨床データに基づいた高品質な有効成分を配合していても、体質や生活習慣、食事の違いによって効果の感じ方には個人差が生じます。

そのため、実際に使ってみなければ自分に合うかどうかはわからない、というのがサプリメントの本質です。

しかしながら、サプリメント業界では、多くの利用者様が

「期待する効果が得られず、お金を無駄にしてしまった」

「よく調べたら、もっと良い商品があって損をした気がする」

という不安や不満を抱えています。

同社が最もこだわるのは、こうした不満や後悔をお客様にさせないことです。

言い換えれば、このような不利益をすべてお客様に負担させてはならないと考えています。

この考えを形にしたのが、今回特許出願を行った「90日間全額返金保証制度」です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 満足していても返金OK！Beauty and Health Research, Inc.「ドクターズチョイス」 appeared first on Dtimes.