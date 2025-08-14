女優の佐々木希（37）が8月12日、インスタグラムでオムライスの写真を公開した。

【もっと読む】佐々木希「いまだに許してない」の裏番組でFNS歌謡祭…司会=渡部建だったと思い出す視聴者続出の皮肉

《適当過ぎるオムライス ケチャップ、スターにしてって、いつも難しい》というメッセージが添えられた画像。《適当過ぎる》という言葉通り、写っているのは卵の皮でライスを包まずに“のせただけ”のオムライス2皿。うち1皿はケチャップが星形になっておらず、まさに“時短ご飯”といった見た目だ。

パッと見は何の変哲もない料理写真。なのだが、週刊誌芸能記者は「佐々木さんのインスタに投稿される料理写真としては、これまでにない特徴がありますね」とこう指摘する。

「オムライスの数です。2皿、つまり2人前。これまで佐々木さんが公開する料理写真は1人前か大人数用でした。要するに、１人用か家族用の料理だったわけです。この変化が何を意味するか……ズバリ、夫の渡部さんの“影”を隠さないようになったという意識が見え隠れしている可能性があるのです」

今さらだが、2020年6月に週刊文春に「多目的トイレ不倫」を報じられた渡部建（52）は謹慎中、佐々木との離婚も噂されたが、夫婦関係が壊れることはなかった。今年6月25日放送のトークバラエティー「1周回って知らない話」（日本テレビ系）で、佐々木は「（渡部を）まだ許してはないんです」と明かし、騒動後初めて夫の“やらかし”に言及したことが話題になったことは記憶に新しい。前出の週刊誌芸能記者が続ける。

「2024年6月12日に佐々木さんが投稿した複数の料理写真はことごとく1人前。そのうち1枚は今回よりも丁寧に作られたオムライスです。ケチャップの星形も奇麗にかたどられているほか、《最近は子供のリクエストに答える日々》なんてメッセージもある。今回の“2人前かつ雑”という調理方法を見ると、１皿は渡部さん向けに作ったという線も考えられなくもないわけです。少なくとも家族の料理という感じが強まっている。テレビ番組では『まだ許してはない』と言っていた佐々木さんですが、騒動からだいぶ経っていますし、将来的には佐々木さんのインスタに渡部さんが登場する目が出てきたと言えるかもしれません」

佐々木が何を思って作ったかは本人にしか分からないが、確かに「2人前かつ雑」という点は意味深ではある。

◇ ◇ ◇

やっと、妻・佐々木希がテレビのネタにすることが出来た夫・渡部建の多目的トイレ不倫。だが、必死に赤っ恥エピソードを語る佐々木が出演する裏番組が悪い意味でタイムリーなものになってしまっていた。関連記事【もっと読む】佐々木希「いまだに許してない」の裏番組でFNS歌謡祭…司会=渡部建だったと思い出す視聴者続出の皮肉…では、今年の夏のFNS歌謡祭が実に皮肉なものになっていたことについて伝えている。