ÅÄÃæ¾Âç¡¢200¾¡²¦¼ê¤Ê¤é¤º¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¸«¤»¤º¡Ö¶âÍËÆü¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡×
5²ó7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤Ä¤«¤º¡¢ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë
¢£ÃæÆü 4¡¼3 µð¿Í¡Ê13Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï13Æü¡¢ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç5²ó7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£Æ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï²ñ¸«¾ì¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢¡Ö¶âÍËÆü¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó2»àÆóÎÝ¡¢4ÈÖ¡¦ºÙÀî¤òÆâ³Ñ¹¶¤á¡£147¥¥í¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿2²ó¤ÏÀèÆ¬¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£3²ó¤Ï»°ÎÝ¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¹¥¼é¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤â¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¤«¤«¤Ã¤¿5²ó¤ËÍî¤È¤··ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ìµ»à°ìÎÝ¤ÇÊ»»¦¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆóÎÝ¡¦ÌçÏÆ¤¬Á÷µå¥¨¥é¡¼¡£º¸Íã¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë´Ö¤Ë°ìÁö¡¦²¬ÎÓ¤¬°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£Â³¤¯¾åÎÓ¤Ë¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¸¥¾å¡£Æ±2»àÆóÎÝ¤«¤é¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÃæÁ°¤Ø¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡5²ó81µå¤òÅê¤²¡¢5Ã¥»°¿¶1»Íµå¡¢7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï2²ó°Ê¹ß¡¢ÌµÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë