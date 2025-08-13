¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ¡¢50Âå¤Ç¿ÍÀ¸·ãÊÑ¡£8Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¡¢6Ç¯Á°¤ËºÆº§¡Ä¤µ¤é¤ËÌ¼¡¦²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬·ëº§
8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌîÂ¼¿¿Èþ¡¢´ÔÎñ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥¤¥ó¥ÉÎ¹¹ÔÃæ¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£90ºÐ¤ÎÊì¤È¤Ï¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤²ð¸î¡×¤¬ÌÜÉ¸
11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¦¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ëÁýÅÄ±ÑÉ§¡¢À¼¤¬Âç¤¤¤¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë²¬ÅÄ·½±¦¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤â50Âå¤Ë¤Ê¤êÂÎÄ´¤ËÊÑ²½¤¬¡Ä¡£ÁýÅÄ¤ÏÆ¬È±¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡©¡¡²¬ÅÄ¤Ï¸Þ½½¸ª¤Ë¤Ê¤ê¤¢¤Î¥®¥ã¥°¤¬¡©
²¬ÅÄ¤Ï50Âå¤Ç¿ÍÀ¸¤¬·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
8Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¡¢6Ç¯Á°¤ËºÆº§¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß56ºÐ¤Ç2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÉã¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÌ¼¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬·ëº§¤·¤Æ¡Ä¡£
¼Â¤ÏÁýÅÄ¤Ï¡¢ÁêÊý¤ÎºÆº§¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸¤òËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¯¤è¤êÀè¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾ðÊó¸»¤È¤Ï¡©
¥É¥é¥Þ¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤ÊÁýÅÄ¡£ºòÇ¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÁÒËÜæâ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¤Ë¡£»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÁÒËÜ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡ÈÁêÊý¡¦²¬ÅÄ¤Ø¤Î¶ì¾ð¡É¤È¤Ï¡©
¤½¤·¤Æ²¬ÅÄ¤Ë¡ÈÄ¶Ç½ÎÏ¡É¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¹õÌø¤¬¡¢¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×µá¤ò¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
º£²ó¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¦¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀVS¹õÌøÅ°»Ò¤Î³Ú¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ËÃíÌÜ¤À¡£