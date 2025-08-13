¡ÖÅÄµ×ÊÝ¤Î°µ¾¡¤À¤Ê¡×°ËÅì»ÔÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡È19.2ÉÃ¡É¤Î¿·¾ðÊó¤â¡¢Äã¥ì¥Ù¥ë¤ÊµÄ²ñ¤Ë»ÔÌ±¼ºË¾
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¡£8·î13Æü¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÆ¬¤·¡¢¾Ú¸À¤ËÀèÎ©¤ÁËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÀëÀÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¿·»ö¼Â
¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ÏÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬Æ±ÀÊ¤Î¸µ¡¢½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÏÅìÍÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¹Êó»ïÅù¤ÇµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡È½üÀÒ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£º£Ç¯6·î¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÏµÄÄ¹¤é¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬µ¶Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï»ÔµÄ¤«¤éµÄÄ¹¤é¤Ë¸«¤»¤¿¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÅúÊÛ¤ÏÌó2»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿ùËÜ°ìÉ§µÄ°÷¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤äÅìÍÎÂç³Ø¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÁê°ã¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿ùËÜµÄ°÷¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ï40Ê¬¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÀµÄ¾¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤ÆÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬Æ¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡Ä¾Ð¡Õ
¡Ô²¿¤Ê¤ó¤³¤Î¼ÁÌä¼Ô¡Õ
¡Ô¼ÁÌä²¼¼ê¤Ê¥¯¥»¤Ë±Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¼ÁÌä¤Î¼Á¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢
¡Ô·ë¶É²¿¤Ò¤È¤Ä²òÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤Äã¥ì¥Ù¥ë¤¹¤®¤ëµÄ²ñ¡£ÅÄµ×ÊÝ¤Î°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Õ
¡ÔÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬¤¤¤«¤Ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬ÌÀÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÏ¢¡Õ
¡¡¤È¡¢Êò¤ìÀ¼¤â¡£
¡Ö¿ùËÜµÄ°÷¤Ï»ä¾ð¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤À¤é¤À¤é¤ÈÏÃ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤·¡¢·ë¶É²¿¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«ÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤â¡¢¼Áµ¿±þÅú¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡È²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡É¤È¾Ú¸À¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ï¤°¤é¤«¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢À®²Ì¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê¾Ú¸À¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤Î¥Á¥é¸«¤»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡ÈÊóÆ»¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥é¸«¤»¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÌó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦É÷¤Ëµ²±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥Á¥é¸«¤»ÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¡È19.2ÉÃ¡Ä¡É¤ÈÉü¾§¤¹¤ëÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥Á¥é¸«¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡²¿»ö¤â±£¤µ¤º¡¢ÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£