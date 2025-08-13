ÊÆ¹ñ¤ÇŽ¢¸¶ÇúÅê²¼¤ÏÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤Ž£ÇÉ¤¬·ãÁýÃæ¡ÄŽ¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë³Ë¤òÍî¤È¤µ¤ì¤ëŽ£¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¢£ÊÆ¹ñ¤Ç¡Ö¸¶ÇúÅê²¼¤ÏÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ÇÉ¤¬·ãÁý¤ÎÇØ·Ê
¡Ö¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤òÎã¤È¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤À¡£ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£Ç¯¤Î6·î¡¢¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë¶õÇú¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÃæ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊª¸À¤¤¤ËÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿È¯¡¦ÈãÈ½¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¸¶ÇúÅê²¼¤Ø¤Î¹ÎÄêÅª°Õ¸«¤ÏÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ª»ÙÇÛÅª¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤âÀ¤ÏÀ¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ªÀïÄ¾¸å¤Î1945Ç¯8·î¤ËÄ´ººµ¡´Ø¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶ÇúÅê²¼»Ù»ý¡×¤Ï85¡ó¤Ç¡¢¡ÖÉÔ»Ù»ý¡×¤Ï10¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä´ººµ¡´Ø¥Ô¥å¡¼¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ô¥å¡¼¼Ò¡Ë¤¬º£Ç¯¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñÀ®¿Í¤Î¤¦¤Á¸¶ÇúÅê²¼¤ò¡ÖÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¡×¤Ï35¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ï31¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î°Õ¼±ÊÑ²½¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯ÌÜ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Ë¤â¤ä¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¤³¤³¤í¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¿ÍÎàÅª¤Ê¸«ÃÏ¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤È¤é¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥å¡¼¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤Ê¤É¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ËÂ¨¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤³¤¦¤·¤¿°Õ¼±ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ãµ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
º£²ó¡¢·ë²Ì¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥Ô¥å¡¼¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤ò¿ÞÉ½1¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
ÊÆ¹ñÀ®¿Í¤Î¤¦¤Á35¡ó¤¬¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤Ï¡ÖÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î31¡ó¤ò4¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º¹¤Ï¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯¤Ê¤¤¡£
ÃË½÷¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Ê¤ÉÂ°ÀÊÌ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö½÷À¡×¤ä¡Ö50ºÐÌ¤ËþÁØ¡×¡¢¡ÖÌ±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤¬¡ÖÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¡×¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ìËç´ä¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤³¬ÁØº¹¤Î¼Ò²ñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²þ¤á¤ÆÊ¬¤«¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¥Ô¥å¡¼¼Ò¤¬10Ç¯Á°¤Î2015Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æ±ÍÍ¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£
2015Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ï2025Ç¯¤ÎÄ´ºº¤È°Û¤Ê¤ê¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤ËÃÍ¤òÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤ò¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î³ä¹ç¤Ç³ä¤Ã¤¿ÈæÎ¨¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤¬1.13¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ2015Ç¯¤Ï1.65¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î10Ç¯¤Ç¸¶ÇúÅê²¼¤Ï¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Âç¤¤¯¼å¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
Â°ÀÊÌ¤Î·ë²Ì¤ÏÎ¾Ç¯¤È¤âÆ±¤¸·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2015Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ä¼ãÇ¯ÁØ¡¢Ì±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç¤â¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¡×¤¬¤Þ¤À¾¯¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÎÊÑ²½¤ÏÂ°ÀÊÌ¤Ç¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤Ï¤ä¤ä°Û¤Ê¤ë·¹¸þ¤â
¥Ô¥å¡¼¼Ò¤Î2015Ç¯Ä´ºº¤Ç¤Ï¸¶ÇúÅê²¼¤ÎÀµÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¹ñ¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÈæ³Ó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬ÊÆ¹ñ¿Í¤Î34¡ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤Ï79¡ó¤È°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¡×¤È14¡ó¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
ºÇ¿·¤Ë¶á¤¤»þÅÀ¤Ç¤ÎÆüÊÆ¤Î°Õ¼±Èæ³Ó¤¬Ê¬¤«¤ë¹ñºÝÄ´ºº¤¬¤Ê¤¤¤«Ãµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¯ÉÜ¤Î¸¦µæ½ê¤Ç¤¢¤ëÅý·×¿ôÍý¸¦µæ½ê¤¬2022Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿³Ë·³½ÌÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î¤Ê¤«¤Ç¸¶ÇúÅê²¼¤ÎÀµÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£¤¿¤À¤·¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¡×¤ËÅö¤¿¤ëÁªÂò»è¤ÎÉ½¸½¤ÏÆüËÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡ÖÀµÅö¤À¤Ã¤¿¡×¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡ÈApprove¡É¡Ê¾µÇ§¤¹¤ë¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡ÖÀµÅö¡×¤È¤Î²óÅú¤ÏÊÆ¹ñ¤¬52.1¡ó¤ÈÆüËÜ¤Î9.2¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷ÊÌ¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Î·ë²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤ÏÆüÊÆ¤È¤â¤Ë½÷À¤Ï¡ÖÀµÅö¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÃË½÷º¹¤ÏÆüÊÆ¤È¤â¤Ë¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï70ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ç¡ÖÀµÅö¡×¤¬Â¿¤¤¤Î¤ò½ü¤¯¤È2025Ç¯¤Î¥Ô¥å¡¼¼ÒÄ´ºº¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Ç¯Îð¤Îº¹¤ÏÍ¾¤ê¤Ê¤¤¡£¡ÖÀµÅö¡×¤òApprove¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤Ç¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÀµÅö¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬¤½¤¦Â¿¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹âÎðÁØ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤ÉÂ¿¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÍ×ÃíÌÜ¤À¡£¡ÖÀµÅö¡×Î¨¤¬50¡Á70Âå°Ê¾å¤¬5¡óÁ°¸å¡¢30¡Á40Âå¤¬11¡Á12¡óÂæ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢20Âå¤Ï20¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀµÅö¡×¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤Ê¤é¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¸¶Çú¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÉâ¤«¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦ÊÆ¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ï
¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤ò¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊÆ¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀïÁè¤ò½ª·ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë¸¶Çú¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Îò»Ë²È¤Î¸«²ò¤Ë¸÷¤¬Åö¤¿¤ê»Ï¤á¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÊÆ¹ñ¿ÍÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±ÊÑ²½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤í¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¿Í¤Î°Õ¼±ÊÑ²½¤ÎÍ×°ø
¡ ¸¶ÇúÅê²¼¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅö»ö¼Ô°Õ¼±
¢ ¹Åç¡¦Ä¹ºêÈïÇú¼Ô¤Ø¤Î¶¦´¶¤¢¤ë¤¤¤Ïºá°´¶
£ ³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤Ø¤Î¤ª¤½¤ì
¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â¹âÎð¼Ô¤ÇÂ¿¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤Î¤¢¤ë¼Ô¤Û¤É¡¢¤¢¤ì¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤°¤¤¤ÎÈ½ÃÇ°ÊÁ°¤Ë¡¢·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÃË½÷º¹¤ä»Ù»ýÀ¯ÅÞº¹¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤¬È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤è¤¦¡£
Ç¯·î¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò¤â¤ÄÊÆ¹ñ¿Í¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤³¤Î·¹¸þ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤È¸«¤Æ¤è¤«¤í¤¦¡£
2¤ÄÌÜ¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈïÇú¼Ô¤Ø¤Î¶¦´¶¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïºá°´¶¤¬ÊÆ¹ñ¿Í¤Î´Ö¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤í¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¤ÏÀ¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤·¤Æ2016Ç¯5·î27Æü¤Î¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤Î¹ÅçË¬Ìä¤ò¤¢¤²¤ëÏÀ¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î´Ö¤ÇºòÇ¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤òÈïÃÄ¶¨¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ô¤¬Â¾¹ñ¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¡Ê¿ÞÉ½4»²¾È¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¥ª¥Ð¥Þ¸ú²Ì¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¢£¤Ê¤¼³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤Ø¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
3¤ÄÌÜ¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤Ø¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ö³Ë¤¬ºÆ¤ÓÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿ÊÆ¹ñ¿Í¤Î¤ª¤½¤ì¤ÎÊ¥¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¿Í¼«¿È¤¬¿ÍÎà½é¤Î¸¶Çú¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤Ï¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ÞÉ½5¤Ë¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡Öº£¸å10Ç¯´Ö¤Ë³ËÊ¼´ï¤¬ºÆ¤Ó»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¼Ô¤ÎÈæÎ¨¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢³Æ¹ñ¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¤ª¤½¤ì¤òÊú¤¯¼Ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£µ»½Ñ¿ÊÊâ¤ä³ËÊÝÍ¹ñ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥íÁÈ¿¥¤¬³ËÊ¼´ï¤òÆþ¼ê¤·»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ÊÁ°¤è¤êÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤ò¼¤µ¤Ê¤¤¤È¥í¥·¥¢¤¬É½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¡£¸áÁ°0»þ¤ò¿ÍÎàÌÇË´¤Î»þ¹ï¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿À¤³¦½ªËö»þ·×¤âº£Ç¯1·î¤Ë¤Ï1ÉÃ¸º¤Ã¤Æ»Ä¤ê1Ê¬29ÉÃ¤È¤Ê¤ê¡¢1947Ç¯¤Î¸øÉ½³«»Ï¸å¡¢ºÇ¤âÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤Î¤ª¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¿Í¤Î69.2¡ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤â47.5¡ó¤È¥í¥·¥¢¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥å¡¼¼ÒÄ´ºº¤Ç¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤ò¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊÆ¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿»þ»öÄÌ¿®¤Ï¡¢¤³¤Îµ»öÆâ¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊÆ¹ñ¿Í¼ã¼Ô¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥¯¤Î¹â¹»À¸¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥ì¥·¥§¤Ï2023Ç¯¤Ë¡Ö³ËÀïÁè¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤òÊ¹¤¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ë³Ø¹»¤Ç³ËÇÑÀä±¿Æ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åö»þ¤Î»ÔÄ¹¤Ë³ËÇÑÀä¤òÌÜ»Ø¤¹Àë¸À¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤¬¡¢Á´ÊÆ12»ÙÉô¤Ë¹¤¬¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸¤éÌó500¿Í¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£¥ì¥·¥§»á¤Ï¡Ö¾Íè²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ËÀïÁè¤¬µ¯¤¤¿¤éÁ´¤Æ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡Ê»þ»öÄÌ¿®¡¢2025Ç¯8·î7Æü¡Ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ë¹¶·âÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¡Ê¼õ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö24 -TWENTY FOUR-¡×¡Ê2001Ç¯¡Á¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥À¥à¡¦¥»¥¯¥ì¥¿¥ê¡¼¡×¡Ê2014Ç¯¡Á¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¢¡¼¡¦¥¶¡¦¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¡Ê2015Ç¯¡Á¡Ë¤Ê¤É¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ä¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¸¶ÇúÅê²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢80Ç¯¸å¤Î¸½ºß¤â¡¢Â¾¹ñ¤ä¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤«¤é³Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀøºßÅª¤Ê¶¯¤¤¶²ÉÝ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤ä½÷ÀÁØ¤Ç¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Ì®Íí¤¬Âç¤¤¯ºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
³ËÊ¼´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³Ë·³½Ì¤ä³Ë³È»¶¡¢²á·ãÇÉ¤ÎÌµ»´¤Ê¥Æ¥í¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ï¤â¤Ã¤Èµ£Á³¤ÈÂÐ½è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£³Ë»ÈÍÑ¤Ø¤Î¤ª¤½¤ì¤Î¸µ¶§¤È¤¤¤¦¤½¤·¤ê¤È¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¤Ï¡Ö¸¶ÇúÅê²¼¤Î¥Ä¥±¡×¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢»ä¸«¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤ò¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦ÊÆ¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤Î¸åÂà¡×¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¯¡¢¡Ö³Ë¹¶·â¤Ø¤Î¤ª¤½¤ì¤ÎÁýÂç¡×¤¬¤½¤ì¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬À¤³¦Åª¤Ê³ËÇÑÀä¤Ø¸þ¤±¤¿¤¦¤Í¤ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
----------
ËÜÀî Íµ¡Ê¤Û¤ó¤«¤ï¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
Åý·×ÃµÄå¡¿Åý·×¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²È
ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¡£¹ñÌ±·ÐºÑ¸¦µæ¶¨²ñ¸¦µæÉôÄ¹¡¢¾ïÌ³Íý»ö¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¼Ò²ñ²Ê³Ø¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡£Êë¤é¤·¤«¤é¹ñºÝÌäÂê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ç¡¼¥¿ËþºÜ¤Î¥µ¥¤¥È¡Ö¼Ò²ñ¼Â¾ð¥Ç¡¼¥¿¿ÞÏ¿¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¥Í¥Ã¥ÈÏ¢ºÜ¤ä½ñÀÒ¤ò¼¹É®¡£¶áÃø¤Ï¡ØÅý·×¤ÇÌä¤¤Ä¾¤¹ ¤Ï¤º¤ìÃÍ¤À¤é¤±¤ÎÆüËÜ¿Í¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£
----------
¡ÊÅý·×ÃµÄå¡¿Åý·×¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²È ËÜÀî Íµ¡Ë