¾¡¤Á±Û¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬°ì½Ö¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î»°½Å»¦¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¡£5-5¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¶¯Îõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ä¤âÍ·Ä¾¤È¤Ê¤ê¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿2¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âÌá¤ê¤¤ì¤º¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº¸ÏÓ¤Î¥Ð¡¼¥¯¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤Î¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÃæÁ°¤ËÈ´¤±¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÂÇµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òº¸¤Ë´ó¤»¤ë¥·¥Õ¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿Í··â¼ê¤Î¥Í¥È¤ÎÀµÌÌ¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤è¤ê¤âÁá¤¯ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç¥Ä¡¼¥¢¥¦¥È¡£¤¹¤°¤µ¤Þ°ìÎÝ¤ËÅ¾Á÷¤·¡¢¤ä¤Ï¤êÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÎÝÁö¼Ô¤âÌá¤ê¤¤ì¤º¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤¬´°À®¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬°ì½Ö¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÃ«¤âÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÂè1¡¢2ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ï°ìÈô¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£4ÀïÏ¢È¯¤Î43¹æ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤ÏÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë