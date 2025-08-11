この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が「久々に水浴び器を見たインコとジャンボの反応が可愛い【ジャンボのお喋】」を公開。動画では、セキセイインコのひなちゃんとジャンボセキセイインコのつっきー君が、水浴び器を前にして見せる対照的な反応と、つっきー君の心温まるおしゃべりが収められている。
飼い主が用意したのは、花の形をした噴水が出る水浴び器。しかし、ひなちゃんとつっきー君はなかなか近づこうとしません。そこで飼い主さんは、水浴び器に餌をまいて2羽を誘導。黄色いセキセイインコのひなちゃんは、食いしん坊な一面を見せ、餌につられてすぐに水浴び器の中へ。一方、ジャンボセキセイインコのつっきー君は、遠くから心配そうに様子を見守るばかり。
その後もつっきー君が近づく気配はなく、飼い主さんが少し寂しさを感じていると、そのつっきー君がそばにやってきます。そして「ひなちゃんと」「つっきーも上手」と、まるで飼い主を励ますかのような優しい声でおしゃべりを始めます。その言葉に、飼い主の心も和んだ様子。動画の後半では、ついにひなちゃんが自ら水浴び器に入り、見事な水しぶきを上げる姿も捉えられています。
この投稿には「いい子ちゃんだよ～に吹き出しました！」「インコの着ぐるみを着た妖精さん」など、絶賛のコメントが寄せられました。個性あふれる2羽のインコの行動と、つっきー君の優しいおしゃべりに癒やされることでしょう。

YouTubeの動画内容

00:22

ひなちゃんの可愛いお喋り
03:22

つっきー君の優しいおしゃべりタイム
03:55

【祝】1年越し！ひなちゃん初めての水浴び
05:11

水浴び後のお手本？対照的な2羽の姿

関連記事

【すごい顔】誕生日プレゼントの相談をされたインコ、まさかの表情に飼い主も爆笑

【すごい顔】誕生日プレゼントの相談をされたインコ、まさかの表情に飼い主も爆笑

 インコがジャンボセキセイインコに見せるおしゃべりと、“後頭部愛”が止まらない姿に癒し 

インコがジャンボセキセイインコに見せるおしゃべりと、“後頭部愛”が止まらない姿に癒し 

 【おじいさん降臨？】インコ同志の会話を撮影したら…渋すぎる声で「ごはんですかな？」と話す姿に爆笑 

【おじいさん降臨？】インコ同志の会話を撮影したら…渋すぎる声で「ごはんですかな？」と話す姿に爆笑 
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ひなたちゃん動画_icon

ひなたちゃん動画

YouTube チャンネル登録者数 1.63万人 313 本の動画
雛から育てたセキセイインコのひなちゃんと、成鳥でお迎えしたジャンボセキセイインコのつっきー（ゆづき）君。性格が全く違うけど、とっても仲良しのふたり。そんなふたりのほのぼのとした日常をお届けしています。
youtube.com/channel/UCbR-tYEtj7gvX41YGwujwRQ YouTube