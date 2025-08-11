大谷のOPSが1.008に上昇、7月下旬以来の1点台に

【MLB】Bジェイズ 5ー4 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）

8月に入り、ドジャース・大谷翔平投手の躍動が止まらない。10日（同11日）に本拠地で行われたブルージェイズ戦では41号先制弾を放つなど2安打1打点。OPSも1.008まで上昇し、再び大台に乗せた。大谷が取り戻した“聖域”に「気づけば超えてた」「戻ってる」とファンも歓喜している。

同戦で大谷は6打席立ち、4度出塁を果たした。初回は右翼席へ2試合連発となる41号を放つと2回の第2打席と8回の第5打席は申告敬遠。6回には安打を放つなど、何度も塁上を賑わせ、ドジャース打線をけん引した。

この試合前時点で8月は打率.452、2本塁打、3打点、3盗塁。OPSは驚異の1.283を残しており、ブルージェイズベンチがとった2度の申告敬遠にも納得のいく数字が並んでいる。試合には負けたものの、大谷のOPSは1.008まで上がり、1.000以上になったのは7月28日（同29日）以来となった。

X（旧ツイッター）では「爆上げで良い感じやん」「ぐんぐんOPSが上がってる」「打棒が止まらない」「8月、大谷さんきてる？」「現状、大谷は満票MVPレベルですね」とファンが反応。リーグ唯一の1点台を残す大谷を称えるコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）