7月から九州は電気代の大逆転が起きています！乗り換えるなら今がチャンス！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「2025年九州でおすすめの電力会社を紹介【九州電力エリア】」で、小売電気アドバイザー・しばきょん先生が、2025年7月以降に九州電力エリアで電気代が大幅に安くなる背景と、最新の電力会社選びについて詳しく語った。
しばきょん先生は「2025年7月からなんと、九州電力エリア限定で電気代が安くなる電力会社が続出します」と冒頭で強調。その理由や、今後利用者が料金を安くできる具体的なプラン、更に乗り換え時のポイントを丁寧に解説した。
今回注目されるのは、“燃料調整費”という電気料金の一部が大きく値下がりすること。
しばきょん先生は「燃料調整費っていうのは、毎月変動する費用で主に石炭や石油の輸入価格に連動しているんですが、2025年7月以降は今までと違って、この部分が大きく下がる見込みです」と説明。
これにより「九州電力よりも安い新電力に切り替えるだけで、電気代が確実に安くなるわけです」と、新たな競争環境が広がることを強調した。
具体的なおすすめ電力会社についても詳細に紹介。
「一番安かったのが、0円でんき。年間51,876円で、基本料金が誰でも0円。そして電気の単価が常に一定という特徴があります」と述べ、「電気をたくさん使う人ほどお得感を感じやすい」「基本料金が0円なので、電気を使う量が少ない人も恩恵を受けやすいです」と独自視点でメリットを語った。
一方で、「他社より知名度は低めなので、会社の規模感や料金変更リスクは念頭に」と利用者への注意も忘れない。
また、「ミツウロコでんき」「オクトパスエナジー」「TERASELでんき」など他の注目各社も用途やライフスタイルに合わせたメリット・デメリットを具体的に比較。
しばきょん先生は「初めて電力会社を乗り換える方とか、楽天経済圏の方にもおすすめ」など、ユーザータイプごとにアドバイスを添えた。
「ガスとセットにしたい人なら、有力候補の西部ガス」「電気代単独では特別お得ってわけではないので、電気とガスを別会社で契約する選択肢も」と、セット割を検討するユーザーにも幅広い提案をしている。
記事の締めくくりとして「燃料調整費制の電気料金のメリットは、季節によらず料金が安定しやすい。今回紹介した電力会社どれも本当におすすめです。特に安かったゼロ円でんきは興味ある方は解説動画をチェックしてみてください」とコメント。
最後に「今回動画が長くてガスまで紹介しきれなかったんですが、ゼロ円でんきと併用して都市ガスを使うのであればエルピオ都市ガスがおすすめ」とし、動画の視聴者にさらなる情報提供を約束した。
チャンネル情報
新電力の営業経験を持つ、小売電気アドバイザーの柴田今日子です。新電力の裏話やベストな選び方を、わかりやすく解説します。＊小売電気アドバイザーは、電力会社選びを公平・公正な立場でサポートする専門資格です。