ÊÔ½¸ÉôÁí½Ð¤Ç¤è¤¤¤·¤ç¡ª¡Ö¥¿¥«¥éÅÉÎÁ¡×¤Ç¥Þ¥¤¥«¡¼¤òDIY¥Ú¥¤¥ó¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª
ºòº£¡¢¡Ö¼«Ê¬¿§¤ËÀ÷¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥â¥Î¤ÎDIY¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÅÉ¤ë¤¾¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¤µ¤¹¤¬¤Ë¹ø¤¬°ú¤±¤ë¡© ¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤â¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤«¤ï¤Ã¤Æ¡Ø¡õGP¡ÙÊÔ½¸Éô¤Î¥ä¥Þ¥±¥ó¤¬¡Ö¥¿¥«¥éÅÉÎÁ¡×¤ò»È¤¤¡¢¡ÖBESSÂ¿Ëà¡×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¢£¥¿¥«¥éÅÉÎÁ¤ÇDIY¥Ú¥¤¥ó¥È»Ï¤á¤è¤¦¡ª
¡ÖÂçºå¤ÎÅÉÎÁÈÎÇäÅ¹¡Ø¥¿¥«¥éÅÉÎÁ¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤¬µþÅÔ¹âÅç²°S.C.¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬ÅÉ¤ì¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¡Ø¡õGP¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤â¤½¤½¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥¿¥«¥éÅÉÎÁ¤Ï1948Ç¯¤ÎÁÏ¶È¡£¥×¥í¥æ¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¸Ä¿Í¤Î¡ÖDIY¥Ú¥¤¥ó¥È¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î³«Àß¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î°ì´Ä¤À¡£
¢¥¿·¼Ö¤ÇÇã¤Ã¤¿°¦¼Ö¤Î¥¹¥º¥¥¨¥Ö¥ê¥¤¤Ë¥Þ¥¹¥Æ¤òÅ½¤ë¥ä¥Þ¥±¥ó
¥¯¥ë¥Þ¤òÅÉ¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤¬¡¢»³¸ý·ò°íÊÔ½¸Éô°÷¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ä¥Þ¥±¥ó¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó1¿Í¤Ç¤Ï»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢&GPÊÔ½¸Éô°÷Áí½Ð¤Ç¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¥ä¥Þ¥±¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢Äà¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥«¥ä¥Ã¥¯¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¹¥¤¤Ê36ºÐ¡£ºÇ¶á¡¢Ç°´ê¤ÎSUV¤ò¹ØÆþ¤·¡¢½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¤½¤Á¤é¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼çÌò¤ÎºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìó10ËüÒ¤òÁö¤Ã¤¿¥¹¥º¥¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤¬¡¢¼«Âð¤Ç½ÐÈÖ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾è¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤Ï²¿¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢²÷Ä´¤½¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¹¥º¥¡ª¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¥¼«Âð¤Ç½ÐÈÖ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Þ¥±¥ó¤Î¥¹¥º¥¥¨¥Ö¥ê¥¤¹æ
¢£º¤¤Ã¤¿»þ¤Î¡ÖBESS¡×Íê¤ß¡ª
¼Â»Ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ËÜ´ë²è¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÉÎÁ¤Ï¿åÀ¤æ¤¨µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤ÎÈ¯À¸¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥í¡¼¥é¡¼¡õ¥Ï¥±ÅÉ¤ê¤À¤«¤é¥¹¥×¥ì¡¼ÅÉÁõ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ®Ì¸¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¼ý¤Þ¤ë¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤¬Éß¤±¤ë¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤³¤Ç¥Ô¥ó¤È¤¤¿¤Î¤¬¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¤Î¡ÖBESS¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¥LOGWAY BESS Â¿Ëà¡¿ÅìµþÅÔ¾¼Åç»ÔÂå´±»³1-3-2¡¿JR¾¼Åç±Ø¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬¡£±Ä¶È¡§10¡Á18»þ¡£¿å¡¢ÌÚÄêµÙ¡Ê½ËÆü±Ä¶È¡Ë¡£¡ÚÅÅÏÃ¡Û042-500-4600
¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢BESS¤Ï¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂåÌ¾»ìÅª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¡È¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¡áÊÌÁñ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Ç§¼±¤òÆü¾ïÅª¤ËÊë¤é¤¹²È¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤¿Î©Ìò¼Ô¤À¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡È¡Ö½»¤à¡×¤è¤ê¡Ö³Ú¤·¤à¡×¡É¡£Í·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿BESS¤Î²È¤Ë¿¨¤ì¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤·¤â¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê²È¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊBESS¤¬ÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¤Ë¹½¤¨¤ë¤¤¤ï¤æ¤ëÅ¸¼¨¾ì¡ÖLOGWAY BESS Â¿Ëà¡×¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¯¥ë¥ÞDIYÅÉÁõ´ë²è¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤À¡ª
¢¥BESS¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤È¤½¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡£¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¤éÁ´¹ñ¤ÎBESS¤ÎÅ¸¼¨¾ì¡ÖLOGWAY¡×¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª
½é¤á¤Æ¡ÖLOGWAY BESS Â¿Ëà¡×¤ËÍè¾ì¤¹¤ëÉô°÷¤¿¤Á¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¡¢¤¤¤¤¤Í¤¨¡ª¡×¡ÖÅÚÃÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡û¡ûËü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¤é¤·¤¤¤è¡×¡ÖËÜµ¤¤Ç½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È¤É¤¦¤ä¤é¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤¤¤¤¤Ç¤·¤çBESS¤Î²È¡ª
¢£DIY¥Ú¥¤¥ó¥È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤
ÅÉÁõ¤ËÍÑ¤¤¤¿¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤òÅÉ¤ë¡×Âç¶Ä¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤êÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¥±¡¢¥í¡¼¥é¡¼¡¢¿åÀÅÉÎÁ¡¢¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¡Ê´¥Áç¤òÃÙ¤é¤»¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¦¤¹¤á±Õ¡£¿å¤Ç¤â²Ä¡Ë¡¢ÈóÅ´¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¦Á¡ÊÅ´°Ê³°¤ÎÁÇºà¤ËÅÉ¤ë²¼ÃÏ±Õ¡Ë¡¢Â¾¤Ï¥Þ¥¹¥Æ¤ä¥°¥í¡¼¥Ö¡¢¥¦¥§¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤¯¤é¤¤¤À¡£
¢¥º£²óÍÑ°Õ¤·¤¿¥¿¥«¥éÅÉÎÁ¤ÎDIY¥«¡¼¥Ú¥¤¥ó¥È¤ÎÍÑÉÊÀªÂ·¤¤¡£ÀÇ¹þÁí³Û¤Ç2Ëü7870±ß¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥°¥ì¡¼¡×¤ò3Ô¡ÊÀÇ¹þ1Ëü1930±ß¡Ë¡¢¿åÀÅÉÎÁ¤¦¤¹¤á±Õ¡Ö¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¡×¡Ê4750±ß¡Ë¡¢¡ÖºþÌÓÅÉ¤êÁ´ÅÉÁõÍÑ¡¡ºþÌÓ¡¦¥í¡¼¥é¡¼¥»¥Ã¥È3¿Í¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1Ëü1190±ß¡Ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¥À¥¹¥¿¡¼¤ä¥Þ¥¹¥¥ó¥°ÍÑ¥Ó¥Ë¡¼¥ë¡¢ÍÜÀ¸¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ÏÊÌÅÓÍÑ°Õ¤·¤è¤¦
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢ºî¶È¼«ÂÎ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÍ×¤¹¤ë¤«¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÆñ¤·¤¤¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡ÖÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£ÀâÌÀ½ñ¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ß¡¢¼êÈ´¤¡¢¸«Íî¤È¤·¤Ê¤¯¿Ê¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£°Ê²¼¤Ë¹©Äø¤òÄÉ¤¦¤¬¡Ö¤½¤ì¤À¤±¡©¡×¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£
ÅÉÁõÁ°¤Ë¤ÏÌý»é±ø¤ì¤Ê¤É¤òÍî¤È¤¹¤Ù¤¯Àö¼Ö¤ò¤·¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¤Þ¤¿¹ß±«»þ¤ÎÅÉÁõ¤Ï¤â¤Á¤í¤óNG¤À¤·¡¢½ë¤¹¤®¤º´¨¤¹¤®¤Ê¤¤Æü¼è¤ê¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£
¢£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡Ö²¼ÃÏ½èÍý¤¬£¹³ä¡×¡ª
¢§ACTION-1
¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤ÈÂÉÕ¤±¡Ê¤ä¤¹¤ê¤¬¤±¡Ë¡£¥º¥Ð¥ê¤³¤Î¹©Äø¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ºî¶È¸å¤Ë»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤ÏÁë¤ä¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¡¢¥é¥¤¥È¡¢¤½¤Î¤Û¤«ÅÉÁõ¤·¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤æ¤¯¡£¤³¤Îºî¶È¤ò¤¤¤«¤ËÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¦¤«¤¬´ÎÍ×¤À¡£¥Æ¡¼¥×¤¬Éâ¤±¤Ð¥¹¥´Ö¤«¤éÅÉÎÁ¤¬Æþ¤ë¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Å½¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤âÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤ÐÅöÁ³»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÅÉ¤êÊ¬¤±¥é¥¤¥ó¤âÏÄ¤à¡£
¢¥¥¨¥Ö¥ê¥¤¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¢¥Ð¥ó¤ÏÄ¾Àþ´ðÄ´¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¥Þ¥¹¥Æºî¶È¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤¿¤À¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤äÁ°¸å¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎÅÉ¤é¤Ê¤¤ÉôÉÊ¤Ï³°¤·¤¿Êý¤¬ºî¶ÈÀ¤Ï¤¤¤¤
¥Ü¥Ç¥£¤ÎÅÉÁõÌÌ¤ò600ÈÖÄøÅÙ¤Î»æ¤ä¤¹¤ê¤Ç¤³¤¹¤Ã¤Æ¹Ó¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÅÉÎÁ¤ÎÌ©ÃåÀ¤ò¹â¤á¤ë¡£¤à¤í¤ó¸µ¤ÎÅÉÁõ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½üµî¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£É½ÌÌ¤ò¹Ó¤é¤¹¤¯¤é¤¤¤ÇOK¤À¡£
¢¥¥Ä¥ä¥Ä¥ä¥Ü¥Ç¥£¤Ë»æ¤ä¤¹¤ê¤ò¤«¤±¤ë»þ¤Ï¿´¤¬ÄË¤à¡Ê¾Ð¡Ë Âç¤¤á¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¥¿¥¤¥ä¤â¥«¥Ð¡¼¤¹¤Ù¤·
¢§ACTION-2
¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤ÈÂÉÕ¤±¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¼ê´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â´¶¤À¡£º£²ó¤ÏÁë¤«¤é²¼¤ò¥°¥ì¡¼ÅÉÁõ¤È¤·¡¢¸µ¤Î¥Ü¥Ç¥£¿§¤Ç¤¢¤ëÇò¤È¤Î2¥È¡¼¥ó»Å¾å¤²¤È¤¹¤ë¤¬¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤ÏÉ½ÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¤¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê²°º¬ÉôÊ¬¤Ï¹â½êºî¶È¤È¤Ê¤êÂçÊÑ¤À¡£¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×Êý¡¢ÆÃ¤Ë¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ê¤é¤Ð¡¢2¥È¡¼¥ó»Å¾å¤²¤òÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¢¥Á°¸å¤Î¼ù»é¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ê¤ÉÈóÅ´ÉôÉÊ¤Ë¤ÏÅÉÎÁ¤ÎÌ©ÃåÀ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÈóÅ´¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¦Á¡×¤Ç²¼ÃÏ½èÍý¤·¤Æ¤ª¤¯
ÂÉÕ¤±¤Ç½Ð¤¿ºï¤ê¥«¥¹¤äÌýÊ¬¤ò¤Õ¤¼è¤ë¡ÖÃ¦»é¡×ºî¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¼ù»é¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ê¤ÉÅ´¤Ç¤Ê¤¤ÉôÉÊ¤ÎÌ©ÃåÀ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÈóÅ´¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¦Á¡×¤òÅÉ¤ë¡£ÈóÅ´ÉôÉÊ¤ÇÅÉÁõ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¿¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥±¤Ç½¼Ê¬ºî¶È¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤í¤½¤í30Ê¬¡Á1»þ´ÖÄøÅÙ´¥Áç¡õ°ìµÙ¤ß¤·¤Æ¡¢BESS¸«³Ø¤È¤¤¤³¤¦¡£
¢¥BESS¤Ç¤Ï²È¤Î¤Û¤«¾®²°¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¡È·ú¤Æ¤ë¥í¥°¾®²°¡É¤³¤È¡ÖIMAGO¡×¤È¤½¤ÎÆâÉô
¢§ACTION-3
¤¤¤è¤¤¤èÅÉÁõ¤À¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê´¥Áç¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¿åÀÅÉÎÁ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤òº®¤¼¤ë¡£
¢¥ÅÉÁõ¤ËÍÑ¤¤¤ë¥¿¥«¥éÅÉÎÁ¤ÎÍÑÉÊ°ìÍ÷
ÅÉÁõ¤Ï5Ì¾¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤Ç¡¢ÅÉÎÁ¡¢¥Ï¥±¡¢¥í¡¼¥é¡¼¤ò¼ê¤Ë¥ä¥Þ¥±¥ó¹æ¤Î³Æ½ê¤Ë»¶³«¡ª ¥Ï¥±¡¢¥í¡¼¥é¡¼¤ËÅÉÎÁ¤ò´Þ¤Þ¤»¤¹¤®¤ºÇö¤¯¼êÁá¤¯ÅÉ¤ê¹¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤Þ¤ºÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¥1²óÌÜ¤ÎÅÉÁõ¥·¡¼¥ó¡£¸ÄÀ¤Ê¤Î¤«À³Ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢ÅÉ¤ê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂç¤¤¯º¹¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥ä¥Þ¥±¥ó¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡Ö1²óÌÜ¤òÅÉ¤ê½ª¤¨»þ¤Ï¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢1²óÌÜ¤ÏÅÉ¤ê¥à¥é¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¿´ÇÛ¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬Âç¾æÉ×¡£¥ì¥Ã¥Ä½Å¤ÍÅÉ¤ê¡ª
¢¥1ÅÙÅÉ¤ê¤¬±¦¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ç¡¢2ÅÙÅÉ¤ê¤¬º¸¤ÎÁ°¥É¥¢¡£¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡ª
¤³¤³¤Ç¥é¥ó¥Á¤È¤·1»þ´ÖÄøÅÙ´¥Áç¡£Ìá¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÅÉÁõ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¯¤¯¤é¤¤ÅÉÁõÌÌ¤Ë¶Ñ°ìÀ¤¬½Ð¤Æ¥à¥é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥ä¥Þ¥±¥ó¡õ¥Ò¥º¥Õ¥ì¥ó¥º¡£
¢¥ÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡ª
¤·¤Ð¤·¸å¤Ë¡Ö¤â¤¦1²óÅÉ¤ë¤¾¡ª¡×¤È3ÅÙÌÜ¤ËÃå¼ê¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢Éô°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅÉÁõ¤Î¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ß¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºàÅöÆü¤ÎÅìµþ¤Ï²÷À²¡õµ¤²¹28¡î¤È½ë¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤½¤¦¡ÖÅÉ¤Ã¤Á¤ã¤¨¥¯¥ë¥Þ¡ª DIYÅÉÁõ¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ê¤ó¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£½µËö¤Ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÅÚ¡ÁÆü¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥ë¥Þ¤òÅÉÁõ¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª
¢¥3ÅÙÌÜ¤ÎÅÉÁõ¥·¡¼¥ó¡£¥Ï¥±¤µ¤Ð¤¡¢¥í¡¼¥é¡¼¤µ¤Ð¤¤¬¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾
¢£À®²ÌÈ¯É½¡§¡Ö¥Þ¥¹¥Æ¡¢¤Ï¤¬¤·¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×
ºî¶È³«»Ï¤¬9»þ¡¢¥é¥ó¥Á1»þ´Ö¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¥Þ¥¹¥Æ¤ò¤Ï¤¬¤·¤¿¤Î¤¬15»þ¤À¤«¤é¡¢5¿Íºî¶È¤Ç¤¶¤Ã¤È6»þ´Ö¡£¥¬¥ì¡¼¥¸¤Çºî¶È¤Ç¤¤ëÊý¤Ê¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤äÍ§¿Í¤ò¾·¤¤¤Æ¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¿åÀÅÉÎÁ¤Ï½µ¤¤â¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÅÉÁõ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¢¥ÅÉÁõÌÌ¤ò¤Ï¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Þ¥¹¥Æ¤ò¤Ï¤¬¤¹¡£¤¢¤Ò¤ë¤¬ÇòÄ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤´¤È¤¯¡¢¸ÄÀÅª¤Ê2¥È¡¼¥ó¥ä¥Þ¥±¥ó¹æ¤¬¤³¤Î½Ö´Ö¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ª
¥Þ¥¹¥Æ¤ò¤Ï¤¬¤¹¤È¡Ö100¡ó¤Ï¤¿¤é¤¯¥¯¥ë¥Þ¡×¤À¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥±¥ó¹æ¤¬¥°¥ì¡¼¤ÈÇò¤Î2¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Ë¡ª ÅÉÁõÌÌ¤ËÌÜ¤ò¶á¤Å¤±¤ì¤Ð¥à¥é¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¥Þ¥¹¥Æ¤Î¶ÌÜ¤Ë¤Ï¥¬¥¿¤Ä¤¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÊÔ½¸Éô°ìÆ±ÂçËþÂ¡ª¡¡Âç´À¤«¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤â¤ó¤À¡£
¡Ö¿·¼Ö¤ÇÇã¤Ã¤¿»þ¤«¤é²õ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¾è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²óDIY¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìÁØ°¦Ãå¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÉÎÁ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»¨¤Ê²Õ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤¸¤Ã¤¯¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£»ñºà¤Ï¤·¤á¤Æ3Ëü±ß¼å¤È¤ªÆÀ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥×¥íÅÉÁõ¤È¤ÏÈæ¤Ù¤ë¤Ù¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡È¼«¤é¥¯¥ë¥Þ¤òÅÉ¤ëºî¶È¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡ª ¥¿¥«¥éÅÉÎÁ¤µ¤ó¡¢BESS¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÊÔ½¸Éô¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¶¨ÎÏ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢¥Éô°÷½¸¹ç¤ÇµÇ°»£±Æ¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤¤BBQ¡Ä¡Ä¤À¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤À¤±¤É¡¢¤È¤êµÞ¤®Å±¼ý¡Ê¾Ð¡Ë
¢£DO IT YOURSELF
¥¢¥¦¥È¥É¥¢Î®¹Ô¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×Î®¹Ô¤ê¡¢¥®¥¢¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤ÆDIY¡£Î®¹Ô¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤½¤ì¤¾¤ìÄêÃå¤·¤¿¤³¤Îº¢¤À¤±¤É¡¢DIY¤À¤±¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤¹¡ÊDO¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖDIY¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼ê¤òÆ°¤«¤½¤¦¡£¤¤¤Þ¤ä¤ë¤Ù¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖDO¡×¤Ê¤Î¤À¡£¥¯¥ë¥Þ¤ÎDIYÅÉÁõ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢BESS¤ÎÌÚ¤Î²È¤â¡ÖÊÉ°ìÌÌ¤Î¥·¥å¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤¾¡×¡Ö»Ò¶¡ÍÑ¤Î¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥³¤òÄß¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÌÚ¤ÎÊÝ¸îºÞ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿DO¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£BESS¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ÎDIYÅÉÁõ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏºÇ¹â¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤â¤¦BESS¤Î²È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¢¥¤Á¤ç¤Ã¤È·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¤¬¡¢¥ä¥Þ¥±¥ó¹æ¡õBESS¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇËÜ´ë²è¤Î¥·¥á¡ª
DO IT YOURSELF¡ª ¤Ê¤Ë¤â¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤¬ÂÐ¾Ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Éô²°¤ä¥É¥¢¡¢²È¶ñ¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡£¼ê¤òÆ°¤«¤·¤¿Àè¤Ë¤Ï¥â¥Î¤È¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£·¯¤âDIY¥Ú¥¤¥ó¥È¤ÇÊë¤é¤·¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤ò¡ÖDO¡×¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤è¡ª
¢¥¡Ö¥¿¥«¥éÅÉÎÁ¡×¤È¡ÖBESS¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¡õGP¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª ¤È¡ð100Ëü¤Î¾Ð´é¤Î¥ä¥Þ¥±¥óÉô°÷¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿
¡ä¡ä ¥¿¥«¥éÅÉÎÁ¼ÖÍÑÅÉÎÁ¡ÖºþÌÓ¡Ê¥Ï¥±¡Ë¡¦¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¼Ö¤òDIY¤ÇÁ´ÅÉÁõ¤·¤è¤¦¡ª¡×
¡ä¡ä BESS
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿Á°ÅÄ¸µª¡ä
Á°ÅÄ¸µª¡Ã¥â¥Î¾ðÊó»ï¡Ø¥â¥Î¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¸µÊÔ½¸Ä¹¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë·æºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Õ¥ê¡¼ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¹¥¤¤Ê¾è¤êÊª¤Ï¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¡£¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤ÏYMO¡£¹¥¤¤Ê°û¤ßÊª¤Ï¥Ó¡¼¥ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡DIYÆþÌç¤ÎºÇÅ¬²ò¸«¤Ä¤«¤ë!?¥Ï¥ó¥É¥Ä¡¼¥ë¤«¤é»Ï¤á¤ÆÅÅÆ°¥Ä¡¼¥ëÆ³Æþ¤¬ºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡ÚÇã¤Ã¤ÆÆÀ¥â¥Î¡õ²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¡Û
¢¡¼è¤ê³°¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¼ýÇ¼¡ªÎ©Ãó¤âµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤ëÃåÃ¦¼°¥ë¡¼¥Õ¥Æ¥ó¥È¡Öpeakpod¡×
¢¡²Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¡¢½Ð¤·Æþ¤ìÉÔÍ×¤Î½ë¤µÂÐºö¡£¥í¡¼¥ë¼°¥·¥§¡¼¥É¤¬ÊØÍø¤Ç¤·¤¿