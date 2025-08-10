先日、本誌で初グラビアを飾った、川北すずね。元音大生のHカップ美女が、自身初となるデジタル写真集を発売した。

「音大は中退してしまったんですが、得意だった科目は、ソルフェージュ。簡単に言うと、音感や、楽譜を読む能力・読譜力を訓練する授業です。絶対音感があるので、聴いた音楽を楽譜に起こすことが特に得意でした。あと、オーケストラを組んで演奏するのは、すごく楽しかったですね。『いま私、青春してるな〜』って感じで。

逆に大変だったことは、ソロで演奏する実技のテストです。課題曲の歴史や背景を、あらかじめ勉強してから演奏しないといけないのですが、勉強していないとすぐに先生にバレちゃうんですよ。演奏は好きだったのですが、事前の勉強がちょっと苦手でした……。ちなみに、やめた理由は単純に飽きちゃったからです。本当に大した理由じゃなくて、ごめんなさい（笑）」

類いまれなプロポーションを持つ彼女の、恋愛観を聞いた。

「好きなタイプを3つ挙げると、仕事を頑張っている人、応援してくれる人、おもしろい人。芸人さんが好きなので、特に笑わせてくれる人に惹かれますね」

かわきたすずね

20歳 2005年5月23日生まれ 千葉県出身 T153・B93（H）W58H83 小学4年生のときにクラブ活動で楽器に出合い、進学した音楽大学を中退するまで、約8年間音楽を学び続けていた。2025年よりモデル活動を開始。Hカップのバストだけでなく、比類ないスタイルで話題に。そのほか最新情報は、公式X（@szn_uu）、公式Instagram（@japanesedollsuzune）にて

※FLASHデジタル写真集『Perfect nude』は各電子書店で発売中！

写真・Taggy.G

スタイリスト・田中陽子

ヘアメイク・弾塚 凌