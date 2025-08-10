100万円台で買える軽自動車おすすめ3選！燃費が良くて室内が広い人気車種を紹介

【厳選】100万円台から買えるおすすめ軽自動車3選

維持費が安くて小回りが利くため、老若男女問わず人気の軽自動車。とくに、クルマでの移動がメインの地方では重宝されています。

近年の軽自動車は、コンパクトカーと同程度の価格で販売されることが珍しくありません。

【画像】これが「135万円から買える軽ワゴン」です！ 画像を見る（99枚）

しかし、数年前よりも性能やデザイン性が向上しています。

最近の軽はスライドドア仕様が人気？ 軽自動車のおすすめ 3選

本記事では、100万円台から購入できる軽自動車を筆者が厳選して3車種紹介しますので、軽自動車の購入を検討している人は参考にしてください。

●スズキ「スペーシア」（1,530,100円〜）

スズキ「スペーシア」は、スズキが展開する軽自動車のなかで人気がある車種です。

全国軽自動車協会連合会の「2025年6月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報」によると、2025年6月の新車販売台数は11,744台で全軽自動車のなかで3位。

2025年1月〜6月の間の新車販売台数は、84,322台で全軽自動車のなかで2位です。

新車価格は1,530,100円からで、グレードによっては100万円台から購入できます。

スズキ「スペーシア」の100万円台で購入できるグレードは以下の通りです。

スペーシア HYBRID G（2WD）：1,530,100円

スペーシア HYBRID G（4WD）：1,656,600円

スペーシア HYBRID X（2WD）：1,705,000円

スペーシア HYBRID X（4WD）：1,824,900円

スペーシア カスタム HYBRID GS（2WD）：1,801,800円

スペーシア カスタム HYBRID GS（4WD）：1,925,000円

スペーシア カスタム HYBRID XS（2WD）：1,995,400円

上記のように、スペーシアはマイルドハイブリッドを全車標準装備しており、燃費性能が優れています。

「スペーシア HYBRID G（2WD）」の場合は、25.1 km/L（WLTCモード）なので家計に優しいのも人気の理由のひとつでしょう。

広々とした室内空間は快適性にこだわっており、一部のグレードでは「マルチユースフラップ」を採用。オットマンやレッグサポートなど、後席の人も快適に過ごせるように工夫が施されています。

「スペーシア カスタム HYBRID XS」は、電動パーキングブレーキなどの安全装備や「マルチユースフラップ」が標準搭載されているため、価格と快適性や安全性能のバランスが良く、人気グレードとなっています。

「スペーシア HYBRID X」も「マルチユースフラップ」が標準搭載されているため、少しでも価格を抑えたい方におすすめです。

●ダイハツ「ムーヴ」（1,358,500円〜）

ダイハツ「ムーヴ」は、「タント」と並ぶダイハツの人気軽自動車です。

全国軽自動車協会連合会の「2025年6月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報」によると、2025年6月の新車販売台数は12,765台で全軽自動車のなかで2位。

2025年1月〜6月の間の新車販売台数は、50,864台で全軽自動車のなかで4位です。

新車価格は1,358,500円からで、ムーヴ RS（4WD）以外のグレードは100万円台から購入できます。

ダイハツ「ムーヴ」の100万円台で購入できるグレードは以下の通りです。

ムーヴ L（2WD）：1,358,500円

ムーヴ L（4WD）：1,485,000円

ムーヴ X（2WD）：1,490,500円

ムーヴ X（4WD）：1,617,000円

ムーヴ G（2WD）：1,716,000円

ムーヴ G（4WD）：1,842,500円

ムーヴ RS（2WD）：1,897,500円

ダイハツ「ムーヴ」は、ハイブリッドモデルを展開していませんが、燃費は20.6 km／L〜22.6 km／L（WLTCモード）なので、燃費性能は優れていると言えるでしょう。

RSグレードは、ワンタッチオープン機能やタッチ＆ゴーロック機能付きの両側パワースライドドアが標準搭載。XとGグレードも、左側のみパワースライドドアが標準搭載されています。

カラーは、モノトーンとツートン含めて全13色あるため、好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

長距離や高速移動が多い人はターボエンジンのRSグレード、コスパ重視でパーキングブレーキが足踏み式でも問題なければXグレードがおすすめです。

●ホンダ「N-BOX」（1,739,100円〜）

ホンダ「N-BOX」は、数ある軽自動車のなかでも不動の人気を誇る車種です。

全国軽自動車協会連合会の「2025年6月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報」によると、2025年6月の新車販売台数は16,158台で全軽自動車のなかで1位。

2025年1月〜6月の間の新車販売台数でも、103,435台で全軽自動車のなかで1位です。

新車価格は1,739,100円からで、複数のグレードを100万円台から購入できます。

ホンダ「N-BOX」の100万円台で購入できるグレードは以下の通りです。

N-BOX（2WD）：1,739,100円

N-BOX（4WD）：1,872,200円

N-BOX（2WD）ファッションスタイル（モノトーン）：1,838,100円

N-BOX（4WD）ファッションスタイル（モノトーン）：1,971,200円

N-BOX（2WD）N-BOX ファッションスタイル（2トーン）：1,898,600円

N-BOX（2WD）N-BOX JOY（モノトーン）：1,899,700円

N-BOX（2WD）N-BOX スロープ（福祉車両）：1,915,000円

N-BOX（2WD）N-BOX CUSTOM：1,923,900円

N-BOX（2WD）N-BOX JOY（2トーン）：1,982,200円

N-BOXはグレードの展開数が多いため、利用目的やライフスタイルに合わせて選びやすいのが魅力です。

ベースグレードであれば、4WDでも100万円台から購入できます。ターボ車の場合は200万円を超えてしまいますが、街乗りメインやコスパ重視の人はターボを選ぶ必要はないでしょう。

N-BOXはHondaの独自技術「センタータンクレイアウト」を採用しており、燃料タンクを前席下に配置することで広々とした室内を実現しています。

安全運転支援システム「ホンダセンシング」も標準搭載されており、渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）や踏み間違い衝突軽減システムなどにより、安心・安全に運転できるのも嬉しいポイントです。