Image: ONWARD CROSSET

日傘にハンディファン、ネッククーラーなどなど。今年からガチめの暑さ対策を始めたという人も少なくないでしょう。

オーガニック系アパレルブランドJOSEPH ABBOUD MOUNTAINが編み出したのは、保冷剤を服に仕込んでしまうというあまりにもストレートな方法でした。これ、正解な気がする。

暑いなら、冷たいモノを当てるべし

新発売のポロシャツ「FREEZE PACK POLO」は、シャツの襟に冷却ジェルを装着できるというアイデアウェア。アイスリングに似たアプローチですが、見た目がスマートなのも特徴です。

Image: ONWARD CROSSET

シャツの背当て側に、付属の冷却ジェルを仕込めるポケットを搭載。ポケット内側は遮熱効果の高いアルミタフタ素材になっていて、外気の熱もしっかりカット。

Image: ONWARD CROSSET

ポロシャツの素材はコットンとポリエステルの混紡で、通気性と肌触りの良さに優れた鹿の子編みを採用しています。襟付きなのでビジネスやゴルフのような、フォーマルさが求められる場面で使えるのは良いですね。

肝心の冷却ジェルは、外気温27度時において約10度の冷感を1時間ほど感じられるとのこと。冷凍庫で冷やせば再利用可能で、シャツ購入時に3個付属します。ジェルを持ち歩くための保冷ポーチも付いてくる徹底っぷりです。

夏服には、ぜひ保冷剤ポケットを

Image: ONWARD CROSSET

2025年8月9日から販売開始で、価格は1万4300円。「保冷剤を服に仕込む」という、その手があったかなアイデアには脱帽です。冬はカイロが活躍するのだから、夏に保冷剤が活躍するのも道理。

実際、40度近い気温では何かしらの冷たいモノに触れることが、熱中症対策として有効でしょうね。保冷剤ポケット付きウェア、流行る気がする…！

Source: ONWARD CROSSET