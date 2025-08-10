¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡ÛÌ¾Ìç¡¦ºù²Ö³Ø±à¡¢Ë´¤Ì¾¾¤ËÊû¤°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤À©ÇÆ¡ÖºÇ¸å¤Ï°æ¾åÀèÀ¸¤¬¶õ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Öºù²Ö°ì´Ý¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤À©ÇÆ¤ò¿ë¤²¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Êº¸Ã¼¤¬Çò¥³¡¼¥Á¡Ë¡¡photo by Kato Yoshio
¸åÊÔ¡§¿·À¸¡¦ºù²Ö³Ø±à¤¬Ä©¤ó¤À¸Ê¤È¤ÎÀï¤¤
º£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç£´Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÆ¸¢¤òÃ¥´Ô¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÌ¾¾¡¦°æ¾åâÃ°ì¤ÎÂ¾³¦¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤¿¿´ÍýÅª±Æ¶Á¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿£²Áª¼ê¤¬½ÕÀè¤ËÂç¥±¥¬¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â´é¤ò¾å¤²¤Æ¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
°æ¾å»á¤ËÊû¤²¤¿º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¿·À¸¡¦ºù²Ö³Ø±à¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Á°ÊÔ¡Ó¡Ó¡Ó¡ÖÌ¾Ìç¡¦ºù²Ö³Ø±à¤Ï¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÌ¾¾¤ÎÂ¾³¦¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤«¡×¡ÚÇò¥³¡¼¥Á¤¬º£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¡Û
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢·Ç¤²¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öºù²Ö°ì´Ý¡×¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤·îÆü¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°æ¾å¡¦Á°¥³¡¼¥Á¤¬ÀÂµî¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ë¼çÎÏÁª¼ê¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÈà½÷¤¿¤Á¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤«¤±¤¿¡£¤½¤ì¤òÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¤¿ºù²Ö³Ø±à¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤¬¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¤Î°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ý¡Ý¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏºÆ¤Ó´é¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤âÁý¤¨¤¿¤ÈÇò·Ä²Ö¥³¡¼¥Á¤ÏÇ§¤á¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ºÍÇ½Ë¤«¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÇò¥³¡¼¥Á¼«¿È¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤ò¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¶¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Û¤¦¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ø¾Ð¤¦¡á¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤âÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÀµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀµ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸ÇÄê³µÇ°¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¡Ù¤Ã¤Æ´îÅÜ°¥³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¶ìÆñ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡Öºù²Ö°ì´Ý¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò¾Ð´é¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ïºù²Ö³Ø±à¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉô¤¬³«¤¤¤¿¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ú°æ¾å»á¤¬½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÏ¤Ç¡Û
Ë´¤Ì¾¾¤ËÊû¤²¤¿¥¤¥ó¥Ï¥¤À©ÇÆ¤Ïºù²Ö³Ø±à¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡¡photo by Kato Yoshio
¡¡¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡×¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤Ö¤é¤µ¤º¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬ºù²Ö³Ø±à¤À¡¢¤ÈÇò¥³¡¼¥Á¤Ï¸À¤¦¡£¼«¿È¤â¤½¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ñ¤ÎÆ»¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤Ì¾¾¤Î¸å¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÇò¥³¡¼¥Á¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÄÌ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Îºù²Ö³Ø±à¤Ï¡¢¶¥¤Ã¤¿»î¹ç¤ä¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤ËÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÂÇÇË¤Ç¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢£¶·î¤ÎÅì³¤¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¡¢Ç´¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Á¤â¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê´ôÉì½÷»ÒÀï¤Ç£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¥Ö¥¶¡¼¥Ó¡¼¥¿¡¼¤Î£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡Ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢£³²óÀï¤ÎÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡ÊÂçºå¡ËÀï¤ä½à·è¾¡¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¡ÊÊ¡²¬¡ËÀï¡¢·è¾¡¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õËÌ³¤Æ»¡ÊËÌ³¤Æ»¡ËÀï¤Ç¤â¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂçÊø¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¶ì¤·¤¤¤È¤¤³¤½¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç»ý¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤òÁª¼ê¤¿¤Á¼«¿È¤¬À¼¤«¤±¤ò¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤½¤¦¤À¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤Ê¾¡°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°ÊÔ¤ÎËÁÆ¬¤Ëµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Çò¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âº£Ç¯ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡¢¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤³¤½¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢ºù²Ö³Ø±à¤Î£´Ç¯¤Ö¤ê26²óÌÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤À©ÇÆ¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤·¤¿¡£Á°µ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ºù²Ö³Ø±à¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï1986Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤¬º£Ç¯ÅÙ¤ÈÆ±¤¸²¬»³¸©³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°æ¾åÀèÀ¸¤âÀ¸Á°¡¢º£Ç¯¤Î ²¬»³¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø²¶¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï²¬»³¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡¢»ä¤¿¤Á¥³¡¼¥Á¤ÎÎÙ¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¤Þ¤¿¾¡¤È¤¦¤Ê¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤È°ì½ï¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î²¬»³¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï»ä¤Î¤Ê¤«¤ÇÀäÂÐ¤Ë¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤È¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Çºù²Ö³Ø±à¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÀèÀ¸¤¬¶õ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤âÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤¯¶ìÆñ¤ÎÀè¤Ë¡¢Ì¾¾¤ØÊû¤²¤ëÄÌ»»72²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡½¡½¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¿¿¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë12·î¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£°æ¾å¡¦Á°¥³¡¼¥Á¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Îºù²Ö³Ø±à¤Ï¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¤½¤ì¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿·À¸¡¦ºù²Ö³Ø±à¤Ï¤É¤¦¤«¡£2025Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê"¤Ï¤¸¤Þ¤ê"¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£