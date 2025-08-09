鹿島FW鈴木優磨、元同僚の金森健志とバチバチ！？「こんなに仲良いのに試合中あんなにキレてくるのなんで！？」

J1の鹿島アントラーズは、6日に行われたアビスパ福岡との天皇杯4回戦に3-2で競り勝って、準々決勝進出を決めた。

鹿島のエースである鈴木優磨は、後半に痛恨のPK失敗を喫するも、延長戦で決勝点となるヘディングシュートを叩き込んだ。

悪童として知られる鈴木は、元同僚である福岡FW金森健志とバチバチやりあっていたようだ。

金森は鈴木と握手する写真とともに「こんなに仲良いのに試合中あんなにキレてくるのなんで！？！？！」とのメッセージをSNSに投稿。すると、鈴木は目がハートの絵文字を送り返していた。

31歳の金森は、29歳の鈴木と鹿島で21試合ともにプレーした間柄。その金森は、オーストラリアのメルボルン・シティFCへの移籍が決まっており、これが福岡でのラストマッチだった。後輩である鈴木からの、手荒い餞別だったのだろうか…。

J公式によれば、福岡の金明輝監督は「（金森は）たくさんの貢献をしてくれたレジェンド選手でもありますので、勝って送り出してあげたかった。アントラーズさんにも所属したので、そういう中でゲームができて多少なりとも喜びがあったと思います」と語っていたそう。

また、イラン人FW シャハブ・ザヘディも「健志のことについて言わせてください。彼とは1年半以上一緒にチームメートとしてやってきました。キャラクターとしても人間としても本当に好き」と別れを惜しんでいたという。