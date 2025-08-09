漫画家のやくみつる氏が９日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯ ナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演した。

「ユーキャン新語・流行語大賞」の選考委員を務めているやく氏は「いま言葉として残りつつあるのが、田久保真紀さんのね、伊東市長の。この方の発言というよりは、卒業証書の爛船藐せ瓩任垢諭爛船藐せ瓩辰討里若い人の間で流行ってるらしいんですよね」と指摘した。

もちろんこれは、学歴詐称疑惑の渦中にある静岡・伊東市の田久保真紀市長のこと。田久保氏は市長選で、報道機関から求められた経歴調査票や市の広報誌に東洋大卒と記したが、実際には除籍だったことが判明。一連の疑惑を追及していた市議会議長らに「卒業証書」を一瞬だけ爛船藐せ瓩靴燭海箸話題になった。

やく氏は「爛船藐せ瓩辰討いΩ斥佞鬚諭⊃笋靴燭い任垢韻匹癲△海譴皺未燭靴道弔蠅┐襪どうか」と選考会で推す考えを明かした。

晴れて爛船藐せ瓩選ばれた場合、表彰式で期待していることがあるという。やく氏が「ほかの選考委員の賛同を得て残ったとして、田久保さんが暮れの顕彰式に来る。そうすると新語・流行語大賞の盾っていうのは、２つ折りの盾なんですよね。分厚い。『見せていただけますか？』とか報道陣に言われて、チラッと見せるとかね」と話すと、出水麻衣アナが「大ヒンシュクですよ！」とツッコんでいた。