¤³¤ì¤¬¡È²ßÊªÁ¥¡É!? ¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¹ë²Ú¤µ¤Ç¡ÈÆ¯¤Êý²þ³×¡É ¾¦Á¥»°°æ¤Î¡Ö¥¯¥ë¥Þ7000ÂæÀÑ¤ß¡×¿·±Ô¼«Æ°¼ÖÁ¥¤ËÀøÆþ¡ª
Åìµþ¹Á¤Ç¾¦Á¥»°°æ¤ÎºÇÂçµé7000ÂæÀÑ¤ß¼«Æ°¼ÖÁ¥¡ÖCELESTE ACE¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤LNGÇ³ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢AIµ»½Ñ¤äÁ¥°÷¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤â½¼¼Â¤·¤¿¿·±ÔÁ¥¤Ç¤¹¡£
¤¤¿¡ªºÇ¿·±Ô¡Ö7000ÂæÀÑ¤ß¡×¼«Æ°¼ÖÁ¥
¡¡Åìµþ¹Á¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥¯¥ë¡¼¥º¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç2025Ç¯7·î21Æü¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤äÆüËÜºâÃÄ¤Ê¤É¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¡Ö³¤¤ÎÆüµÇ°¹Ô»ö¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¾¦Á¥»°°æ¤Î¿·¤·¤¤¼«Æ°¼ÖÁ¥¡ÖCELESTE ACE¡Ê¥»¥ì¥¹¥Æ¡¦¥¨¡¼¥¹¡Ë¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦Á¥»°°æ¤Î¼«Æ°¼ÖÁ¥¡ÖCELESTE ACE¡×¡Ê¿¼¿åÀéæÆ»£±Æ¡Ë
¡ÖCELESTE ACE¡×¤Ï¿·ÍèÅç¤É¤Ã¤¯¡Ê°¦É²¸©º£¼£»Ô¡Ë¤¬¼õÃí¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂçÀ¾¹©¾ì¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯9·î13Æü¤Ë½×¹©¤·¤¿¿·±ÔÁ¥¤Ç¡¢¼ç¤ËÆüËÜ¡½²¤½£´Ö¤Î´°À®¼ÖÍ¢Á÷¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Ä¹¤Ï199.96m¤ÇÁí¥È¥ó¿ô¤Ï7Ëü4000¥È¥ó¡¢¼«Æ°¼ÖÀÑºÜÇ½ÎÏ¤Ï¾¦Á¥»°°æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÇºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë7000ÂæÀÑ¤ß¡£´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤LNG¡Ê±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ë¤ò¼ç¤ÊÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¿·±Ô¼«Æ°¼ÖÁ¥¡ÖBLUE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î3ÀÉÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡Á¥Æâ¤Ï12ÁØ¹½Â¤¤Ç¥¹¥í¡¼¥×¤Î°ÌÃÖ¤äÆ°Àþ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢²ÙÌò¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¸úÎ¨²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²ÙÌò¤Î°ÂÁ´À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Î¹Ò³¤¤Ç¤Ï¡Ê¥Ç¥Ã¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ë¥¹¥í¡¼¥×ÉôÊ¬¤Ë¤âÀÑ¤ßÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤Ï¤Þ¤ÀÀÑ¤ß¹Á¤¬3¤Ä¤ÇÍÈ¤²¹Á¤¬4¤Ä¤°¤é¤¤¤À¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÑ¤ß¹Á¤¬7¤Ä¤ÇÍÈ¤²¹Á¤¬6¤È¤«7¤È¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Î°ÌÃÖ¤ò¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë
Á¥Æâ¤Ë129¤«½ê¤Î¥«¥á¥é
¡¡ÁàÁ¥¤ò¹Ô¤¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï½¾Íè¤ÎÁ¥¤è¤ê¹¤¯¡¢ECDIS¡ÊÅÅ»Ò³¤¿Þ¾ðÊóÉ½¼¨ÁõÃÖ¡Ë¤ä¥ì¡¼¥À¡¼¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤â¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÌÀ¤ë¤¤ºî¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ê¥Ã¥¸º¸±¦¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·ÉôÊ¬¡Ë¤âÁ¥Æâ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¡¢°Å·¸õ»þ¤Ç¤â±«¤ËÇ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¶ÐÌ³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤ÏAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥«¥á¥é¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë´ë¶È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥º¡¦¥¢¥¤¤¬³«È¯¤·¤¿AI¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¾¦Á¥»°°æ¤Ç¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î²ÐºÒÂÐºö¤È¤·¤Æ¼«Æ°¼ÖÁ¥¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Á¥Æâ¤Ë¤Ï129¤«½ê¤Ë¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤¬²èÁü¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ±ì¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤ò¼«Æ°¸¡ÃÎ¤·¡¢¥¢¥é¡¼¥à¤Ç¾èÁÈ°÷¤äÎ¦¾å¤Î´ÉÍý¼Ô¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ßÊªÁÒ¤Ë¤Ï1¥Ç¥Ã¥Åö¤¿¤ê10Âæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤«¤é¤ÎÈ¯²Ð¤Ê¤É¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¥ÂÎ²ÐºÒ¤äÄÀË×¤Ë·Ò¤¬¤ë½ÅÂç»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ê¡¼¤«¤è!! ¶Ã¤¤Î²÷Å¬Á¥Æâ
¡¡¤³¤ÎÁ¥¤Ï¡¢³°¹ÒÁ¥°÷¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¾èÁÈ°÷¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¹âÂ®¤ÇÄãÃÙ±äÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ê±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖStarlink¡Ê¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¤âÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£LINE¤ÎÆ°²èÄÌÏÃ¤¬²ÄÇ½¤ÊÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾èÁÈ°÷¤¬²ÈÂ²¤ÈÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÎ¾¤ÎÀÑ¤ßÉÕ¤±¤Î¥ï¥¶¤âÈäÏª¡Ê¿¼¿åÀéæÆ»£±Æ¡Ë
¡¡¤â¤¦°ì¤ÄÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Á¥Æâ¤Ëµï¼¼¤Ç¤â¿¦¾ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ëÂè»°¤Î¾ì½ê¡ÖIKOI¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³°¤ËÌÌ¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ö¡¼¥¹¡¢Â¤ò¤Î¤Ð¤»¤ë¶õ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤À¤±¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖIKOI¡×¤Î¿á¤È´¤±¤«¤é¤Ï1ÁØ²¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ä¹´ü¤Î¹Ò³¤¤Ç¤â·ò¹¯¤Î°Ý»ý¤ÈÀº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡È¥Ð¥¤¥ªLNG¡É¤â½é»ÈÍÑ
¡¡Á°½Ð¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏLNG¤È½ÅÌý¤ÎÁÐÊý¤ò»È¤¨¤ëÆó¸µÇ³ÎÁ¡ÊDF¡ËÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£LNG¤Ï½¾Íè¤ÎÇ³ÎÁÌý¤ËÈæ¤Ù¤ÆCO2¡ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¡Ë¤ÎÇÓ½Ð¤òÌó25-30¡ó¡¢SOx¡ÊÎ²²«»À²½Êª¡Ë¤ÎÇÓ½Ð¤òÌó98¡ó¡¢NOx¡ÊÃâÁÇ»À²½Êª¡Ë¤ÎÇÓ½Ð¤òÌó85¡óºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢³°¹Ò³¤±¿¤òÃæ¿´¤ËºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢LNG¤Î¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¡Ê¶¡µë¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ¤Î¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°Á¥¤¬¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É³¤³°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¡ÖCELESTE ACE¡×¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¼¡¼¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¹Á¤ÇÌó500¥È¥ó¤Î¡È¥Ð¥¤¥ªLNG¡ÉÇ³ÎÁ¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤â¼Â¸½²ÄÇ½¤ÊÇÑ´þÊª¤ä»ÄÞÖÍ³Íè¤Î¥Ð¥¤¥ªLNGÇ³ÎÁ¤òÁ¥Çõ¤Î±¿¹Ò¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë®Á¥¼Ò¤Î³°¹ÒÁ¥¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¾¦Á¥»°°æ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëCO2¤Îºï¸º¤ØÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬¿·Â¤À°È÷¤¹¤ë¿·Â¤LNGÇ³ÎÁ¼«Æ°¼ÖÁ¥¡ÖBLUE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢1ÈÖÁ¥¤Î¡ÖCERULEAN ACE¡×¤«¤é¡ÖÀÄ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁ¥Ì¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁ´ÂÎ¤ËÇÛ¤·¡¢Çò¤¤¡ÖA¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÂç¤¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ¥¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÁ¥°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤È´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿·¤·¤¤¼«Æ°¼ÖÁ¥¤Ç¤¹¡£