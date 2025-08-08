“ゴチ”支払いたくない小芝風花、必死のアピールに「朝ドラ！」「『はろてんか』や」

女優の小芝風花（28歳）が、8月7日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。「ゴチになります！」で支払いたくない必死のアピールに、「朝ドラ！」「『はろてんか』や」という声が上がった。



人気企画「ゴチになります！」が行われ、現在最下位の白石麻衣が1位で抜けたため、自腹で払うことが決まってしまうと最下位、卒業が近づく小芝風花が、トータルで負けのないNEWS・増田貴久に「お願い！払って！お願い！（自腹）ゼロやしいいやん！たのむー！もう負けられへんねん！お願い！」と関西弁を交えつつ必死のアピールをした。



小芝の熱いアピールに、霜降り明星・せいやが「朝ドラ！『もう負けられへんねん！』」と必死のアピールに朝ドラの迫真の演技を重ねると、ナインティナイン・岡村隆史も「『はろてんか』。毎回15分のうちに『はらわれへんねん！』って」と話し、小芝のリアクションをさらに盛り上げた。