岡山市立オリエント美術館で開かれている、古代エジプトのコレクションを集めた特別展の来場者が1万人を突破しました。

【写真を見る】特別展「古代エジプト・ふしぎ発見！」の来場者が1万人を突破 ミイラを納める棺・彫刻・装飾品など【岡山】

1万人目の来場者となったのは、岡山市北区の中村柚菜さん・奏玲さん姉妹です。2人は、エジプト文明に興味がある祖母に誘われて訪れたということで、小藤亜希子館長から特別展の図録と記念品が贈られました。

（中村奏玲さん（小3）妹）

「嬉しい、もらえて」

（中村柚菜さん（小6）姉）

「奇跡です。嬉しいです。いろんな勉強とか歴史がどんな感じにあるのか、学んで帰りたいと思います」

特別展「古代エジプト・ふしぎ発見！」は、ミイラを納める棺や彫刻、装飾品など、貴重なコレクション約280点を展示しています。また古代エジプトの発掘調査に尽力した早稲田大学名誉教授で東日本国際大学総長の吉村作治さんのインタビュー動画も上映しています。

特別展「古代エジプト・ふしぎ発見！」は今月31日まで開かれています。