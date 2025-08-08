¼íÌîÉñ»Ò37ºÐ¡¢¥â¥Ç¥ëµé¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡¡¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ë¡ÖÄ¹¡Á¤¤ÈþµÓ¡×¡ÖÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤¬8Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¼íÌîÉñ»Ò¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¡Ê¤Û¤«5Ëç¡Ë
¡¡¼íÌî¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¹õ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤Ç¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ëÈà½÷¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈà½÷¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÄ¹¡Á¤¤ÈþµÓ¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¤¹¤®¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼íÌîÉñ»Ò¡Ê¤«¤Î¤¦¤Þ¤¤¤³¡Ë
1988Ç¯7·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2018Ç¯5·î¡¢¹õÏÉ´ú¤òºÇ¸å¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸½Ìò¤ò°úÂà¡£°úÂà¸å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2025Ç¯1·î¤ËWEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤È¤Î·ëº§¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¼íÌîÉñ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kanochan715¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¼íÌîÉñ»Ò¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¡Ê¤Û¤«5Ëç¡Ë
¡¡¼íÌî¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¹õ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤Ç¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ëÈà½÷¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈà½÷¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÄ¹¡Á¤¤ÈþµÓ¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¤¹¤®¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼íÌîÉñ»Ò¡Ê¤«¤Î¤¦¤Þ¤¤¤³¡Ë
1988Ç¯7·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2018Ç¯5·î¡¢¹õÏÉ´ú¤òºÇ¸å¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸½Ìò¤ò°úÂà¡£°úÂà¸å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2025Ç¯1·î¤ËWEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤È¤Î·ëº§¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¼íÌîÉñ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kanochan715¡Ë