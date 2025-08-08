Ãæ»³ÈþÊæ¡Ö¹áÅµ¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ç¿Þ¤é¤º¤âÏªÄè¤·¤¿¡ÖËå¡¦Ç¦¡×¤ò¤á¤°¤ë¡È·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥ó¤Î°µÎÏ¡É
¡¡ºòÇ¯12·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Î¡Ö¹áÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìó1Ëü800¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤¬½¸¤á¤¿¹áÅµ¤¬¡¢°äÂ²¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ñ¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿À¸Á°¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÈËå¤ÎÃæ»³Ç¦¡Ê52¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢²ñ¤Î±¿±ÄÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¹áÅµ¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢°ìÌåÃåµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÈþÊæ¤È¶â¤ÎÌäÂê¤ÇÃÇÀä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êì¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ÉÊ£»¨¤ÊÌäÂê¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎÎëÌÚ¿²Â¼ÒÄ¹¤ÈÇ¦ÁÐÊý¤Î°Õ¸«¤Ï¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢µ»öÃæ¤Ç¿Þ¤é¤º¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ç¦¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¤Î°ø±ï¡£¡ÈÈþÊæ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿Ãæ»³²È¤ÎÏÃ¡É¤È¤·¤Æ¡¢µ»öÃæ¤ÇÆ±¼Ò¤ÎÎëÌÚ¼ÒÄ¹¤¬¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î²ÈÂ²¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÇ¦¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤â¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤»¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤È¤¤Ë¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ëÂ¦¤Ë¡Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃæ»³ÈþÊæ¤ÎËå¤È¤·¤ÆÂç¡¹Åª¤ËÇä¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¿Í´Ö¤Ë¡¢¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°²ñÄ¹¤Î¡Ë¼þËÉ¡Ê°êÍº¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ØÈþÊæ¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤¦¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤ËÃæ»³¤µ¤ó¤Ï¡ØÁ´Éô»ä¤¬°¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ù¤È½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï1985Ç¯¡¢ÈþÊæ¤¬²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éÃÈÎüÊ¬¤±¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤À¤¬¡¢Ç¦¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºÝ¡¢ÂçËÜ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼þËÉ°êÍºÁ°¼ÒÄ¹¡Ê84¡Ë¤¬¡¢¡ÖÈþÊæ¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤¦¤Ê¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤Ï¿Æ»ÒÇä¤ê¡¢·»Äï»ÐËåÇä¤ê¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«·è¤á¤ëºÝ¡¢¤É¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þËÉ¤µ¤ó¤Î¡ÈÄá¤Î°ì¸À¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ÝÇ½µ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡ØÀÖºä»²¤ê¡Ù¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¥É¥ó¤Î°Õ¸þ¡É¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¼þËÉ°êÍºÁ°¼ÒÄ¹¤Ï²ñÄ¹¿¦¤ËÂà¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯ÀèÆü¡¢µÞÀÂ¤·¤¿¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÀîÂ¼Î¶É×»á¡ÊµýÇ¯84¡Ë¤é¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥ó¡×¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¶È³¦¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤À¡£
