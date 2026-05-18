各国の思惑が絡み合い、混迷を深める中東情勢。パレスチナ・ガザ地区の和平に向けて大きな論点となっているのが、同地区を実効支配するイスラム組織ハマスの処遇だ。【写真】ハマスの襲撃を受けて亡くなったシャニさん。他、襲撃された「音楽フェス」の惨状をとらえた動画の場面などもハマスは2023年10月7日、イスラエル南部に大規模な越境攻撃を仕掛けた。この奇襲によって約1200人が命を落とし、251人が人質に取られたとされ