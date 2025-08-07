¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¡8Ç¯¤Ö¤ê±Ç²è½Ð±é¤Ç¡ØÍÙ¤ë¡ÙÉüµ¢ÂÔË¾ÏÀ¤¬ºÆÇ³¤â¡Ä²ÄÇ½À¤¬Çö¤½¤¦¤Ê¥ï¥±
½÷Í¥¡¦¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê52¡Ë¤¬¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
9·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØTHE¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦MOVIE¡Ù¤Ë¡¢¿¼ÄÅ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æ±ºî¤Î¸ø¼°X¤Ç8·î7Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï2021Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤Î±Ç²èÈÇ¤Ç¡¢9·î26Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê35¡Ë±é¤¸¤ë¶¹´Ö¸©·Ù´Õ¼±²Ý¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¡¦ÀÄÍÕ°ìÊ¿¡£Èà¤Ë¤À¤±¡¢ÁêËÀ¤Î·Ù»¡¸¤¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬¡È¼ò¤È±ìÁð¤È½÷¹¥¤¡É¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀßÄê¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼Ìò¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¿¼ÄÅ¤âÅÐ¾ì¡£Èà½÷¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¡·î¸©¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¡¦±©°áÌïÀ¸¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¼ºí©»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ìÊ¿¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ËÁÜºº¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¼ÄÅ¤Ï2017Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£µ×¡¹¤Î¿¼ÄÅ¤Î½Ð±é¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡È¤¢¤ÎÌ¾ºî¡É¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òË¾¤àÀ¼¤âºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï¡¢2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþN.E.W¡Ù¤À¡£
X¤Ç¤Ï¡¢¿¼ÄÅ¤¬¡ØÍÙ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦²¸ÅÄ¤¹¤ß¤ìÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ô¿¼ÄÅ¤µ¤ó¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Õ
¡ÔÀÄÅç¤È¤¹¤ß¤ì¤ÎºÆ²ñ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¡Õ
¡Ô¿¼ÄÅ³¨Î¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«¼ä¤·¤¤¡Õ
¤È¡¢Éü³è¤ò´ê¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Î¿¼ÄÅ¤Ï¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢19Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±À³Ãæ¤À¤È¤¤¤¦Îø¿Í¡¦S¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÄ¹Ç¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤ÏS¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡È¼«Ê¬¤¬¿´¤«¤é½Ð¤¿¤¤ºîÉÊ¤À¤±¤Ë½Ð¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³è¾å¤Ç¤â¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÄÂÂßÊª·ï¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÀ¸³è¡É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤ò¸·Áª¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¿¼ÄÅ¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢¿¼ÄÅ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÍÙ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡È¿´¤«¤é½Ð¤¿¤¤ºîÉÊ¡É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ±Ç²è¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ À¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¡ØÍÙ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìµóÊüÁ÷¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¡È¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¸«¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼ÄÅ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¤¹¤ß¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¡ØÍÙ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯¸ø³«¤Î¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE FINAL ¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ß¤ì¤Ï»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢¤½¤ÎÀ¸»à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØÀ¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤ß¤ì¤¬Â¸Ì¿¤Ç¤¢¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¸å°ä¾É¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤¬ÍèÇ¯¸ø³«¤ÎºÇ¿·ºî½Ð±é¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÁ¼Ì¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼ÄÅ¤µ¤óËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Éüµ¢¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¿¼ÄÅ¤¬¡È¤¹¤ß¤ì¡É¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£