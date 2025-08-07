北川景子が魅せる上品なツヤ肌♡エスプリーク新パウダー登場

2025年8月7日より公開された新WEBCMで、女優・北川景子さんが魅せる上品な“ツヤ肌”に注目が集まっています。登場するのは、パウダーファンデーションの常識を覆す「エスプリーク メルティセラム グロウパウダー」。まるでリキッド＋フェイスパウダーで仕上げたような、うるおいとツヤを実現する革新処方が話題に♪高濃度※1美容液でコーティングされたパウダーが肌にとけ込むように密着し、夏のメイクを快適に仕上げてくれます。

「エスプリーク メルティセラム グロウパウダー」は、エスプリーク史上初となる新製法を採用。

粉体一粒一粒を高濃度※1美容液で均一にコーティングし、丁寧に乾燥・プレス。しっとりなめらかなタッチで、粉感ゼロの仕上がりに♡

さらに、セラムタッチパウダー※2配合で、肌の凹凸にも均一に密着。薄膜で毛穴を自然にカバーしながらも、透明感のあるツヤ肌を叶えてくれます。

自然なツヤで“塗ってないのにキレイ”

まるで素肌のような軽さと、しっかりカバーの両立がこのアイテムのすごいところ。コーセー独自のラスティング成分※3で皮脂くずれやヨレを防ぎ、美しい仕上がりが13時間※4も持続。

北川景子さんも「“塗った感”がないのに毛穴が消える！」と絶賛♡UVケアのあとにこのパウダーだけでOKだから、忙しい朝や夏の外出時にもぴったりの心強い相棒です。

商品情報＆キャンペーンもチェック！

エスプリーク メルティセラム グロウパウダー



価格：レフィル 3,080円※ケース別売

肌にやさしい無香料＆パッチテスト済み。オールシーズン使用でき、水あり・水なし両用タイプなのも◎。

8月7日～8月20日まで公式Xにて、抽選で50名様にレフィル＋ケースのセットが当たるキャンペーンも実施中です！

カラー展開：全7色（OC-405／OC-410／OC-415／OC-420／BO-310／PO-205／PO-210）

容量：9g

※1 従来品比 ※2 ジメチコンクロスポリマー

※3 （ジメチコン／ビニルトリメチルシロキシケイ酸）クロスポリマー・酸化亜鉛・ハイドロゲンジメチコン

※4 皮脂くずれ・毛穴落ち・ヨレ・粉浮き・くすみ・乾燥感（当社調べ。効果には個人差があります。）

毎日を彩る、“肌どけ”ファンデを♡

リキッドのような潤い、パウダーならではの手軽さ、そのどちらも叶えてくれる「エスプリーク メルティセラム グロウパウダー」。

美容液のうるおいで包まれたツヤ肌は、朝から夕方まで崩れ知らずで自信を与えてくれます。北川景子さんのような自然体の美しさを目指したいあなたにぴったりのアイテム♡

夏のメイク悩みを解決してくれる“ツヤどけパウダー”、ぜひ手に取ってみてくださいね♪