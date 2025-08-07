È¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡Ö´ØÅì¡×¤Ë½¸Ãæ¡¡Îß·×Ìó1Ëü800·ï¤Ë¡¡7·î¤Ï5·î¤Î3ÇÜ¶á¤¯
ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Çµ¯¤¤¿Âç³ØÀ¸»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤ÎÈ¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬¡¢7·îËö¤Þ¤Ç¤ËÌó1Ëü800·ï¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7·î¤À¤±¤Ç¤Ï515·ï¤Î¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈ¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡Ö´ØÅì¡×¤Ë½¸Ãæ¡¡Îß·×Ìó1Ëü800·ï¤Ë¡¡7·î¤Ï5·î¤Î3ÇÜ¶á¤¯
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈ¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô ¸©·Ù¡¦ÃÎ¿ÍÄó¶¡¤Î´é¼Ì¿¿¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é²èÁü¡¢»÷´é³¨Á´6¼ï
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7·îËö»þÅÀ¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤Ï1Ëü821·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÈ¬ÅÄ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÃË¤ò¸«¤¿¡×¤Ê¤É¡¢È¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ë»÷¤¿¼Ô¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¡¢1Ëü192·ï¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃÏ°èÊÌ¡ä
´ØÅì¡§3826·ï
¶å½£¡§1344·ï
¶áµ¦¡§1338·ï
ÂçÊ¬¸©Æâ¡§618·ï
¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¡§2103·ï
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆ°²è¤ä²èÁü¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï963·ï¤Ç¤¹¡£
7·î¤Î1¤«·î´Ö¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï515·ï¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï6·î¡Ê706·ï¡Ë¤è¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢5·î¡Ê170·ï¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó3ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6·î¤Ï¸©·Ù¤¬Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê°ú¤Æ¨¤²¡ËÍÆµ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢»¦¿Í¤È»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¿·¤¿¤ËÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ï2022Ç¯6·î29Æü¡¢ÊÌÉÜ»ÔÌî¸ý¸¶¤Î¸©Æ»¤ÇÈ¯À¸¡£ÀÖ¿®¹æ¤ÇÄä¼ÖÃæ¤Î¥Ð¥¤¥¯2Âæ¤Ë¡¢ÂçÊ¬¸©Æü½ÐÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢È¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¡¢Âç³ØÀ¸¤Î1¿Í¤¬»àË´¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö¸Î¸å¡¢ÄÌÊó¤äµß¸îÁ¼ÃÖ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤éÍçÂ¤ÇÁö¤Ã¤ÆÆ¨Áö¡£Ìó2¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥è¥Ã¥È¥Ïー¥Ðー¤ÇÂ¼è¤ê¤¬ÅÓÀä¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ïÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤È¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ï2023Ç¯9·î¡¢»ö·ï¤Î¶§°À¤«¤éÈ¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤òÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ç¤ÏÁ´¹ñ½é¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤Ë»ØÄê¡£ÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶â¤ÎÂÐ¾Ý»ö·ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯9·î¡¢·ü¾Þ¶â¡ÊÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶â¡Ë¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±´ü´Ö¤ò1Ç¯´Ö±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÍÎÏ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ë¤Ï¸øÅª·ü¾Þ¶â¤È¤·¤Æ300Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°äÂ²¤Ë¤è¤ë»äÅª·ü¾Þ¶â500Ëü±ß¤â´Þ¤á¤ë¤È¾å¸Â³Û¤Ï800Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·ÙÁÜºº1²Ý¤Î ¾¾ÈøÌÐÏº¼¡ÀÊ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤µ¤µ¤¤¤Ê¾ðÊó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÜººËÜÉô¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÄó¶¡Àè¡§¡ÚÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ·Ù»¡½ð¡Û0977-21-2131