¡¡2025Ç¯¸å´ü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¿ÍÊª¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Â³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢8·î5Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÊìÌò¡¦ÃÓÏÆÀéÄá¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¡×¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃÓÏÆÀéÄá¤Î¶á±Æ
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤È¤½¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤Ë¤Ï¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬È´Å§¡£Ì±ÏÃ¤äÀÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¾¾Ìî²È¤Î°ì¿ÍÌ¼¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤À¡£
NHK¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë½Ð±é¤ÎÃÓÏÆÀéÄá
¡¡ÃÓÏÆ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤ÎÊì¡¦¾¾Ìî¥Õ¥ß¡£½Ð±ÀÂç¼Ò¤Î¾å´±¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¿ÀÏÃ¤äÎî¤ÎÏÃ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢Ì¼¡¦¥È¥¤Ë¤â¤è¤¯Êª¸ì¤ò¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥È¥¤Î¡È¤ªÏÃ¹¥¤¡É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥ß¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¥Õ¥ß¤Ï¡¢Ì¼¤Î¹¬¤»¤òÃ¯¤è¤ê¤â´ê¤¦Í¥¤·¤¤Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æâ¿¦¤Ç²È·×¤â»Ù¤¨¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡£ÏÂ¤ÎÀº¿À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¿ÍÊªÁü¤Ï¡¢ÃÓÏÆ¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÃÓÏÆ¤Ï¡¢1997Ç¯¤Ë¡ØASAYAN¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤ÇÂè8Âå¥ê¥Ï¥¦¥¹¥¬¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2001Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤â¤ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ°ìÌö¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢2003Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂç±ü¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÓÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡ÈÌþ¤ä¤··Ï½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¤É¤³¤«ÁÇËÑ¤Ç¼«Á³ÂÎ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é30Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð¤Á¡¢Êì¿ÆÌò¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¡È²ÄÎù¤Ê¾¯½÷¡É¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÏÂÁõ¤ËÏÂÈ±¡¢Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¤¨¤à¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤È´ÓÏ½¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤½¤ê¤ãÇ¯¤ò¤È¤ë¤ï¤±¤À¡Ä¡Õ
¡Ô¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Í¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡Õ
¡ÔåºÎï¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡Õ
¡Ô¼ã¤¤¤³¤í¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Æ°ÍÉ¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á¯Îõ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¡ÈÃÓÏÆÀéÄá¡É¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Ú¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£