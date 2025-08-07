劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』／継承スペシャル上映に小西遼生、雨宮慶太が登壇！
劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』公開記念として、継承スペシャル上映『牙狼〈GARO〉〜蒼哭ノ魔竜〜』の上映が決定！
さらに、小西遼生、雨宮慶太が登壇するスペシャルトークショーが開催されることも決定した。
東北新社が手掛ける「牙狼＜GARO＞」シリーズ最新作、劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』が、2025年10月17日（金）より全国公開される。
2025年に生誕20周年を迎える「牙狼＜GARO＞」シリーズ。本作では、『牙狼＜GARO＞−月虹ノ旅人−』（2019）から約6年ぶりに、シリーズ原作者である雨宮慶太が監督・脚本を務めることが発表されている。
本作の主人公である魔戒騎士・冴島大河は『牙狼＜GARO＞』（2005）の主人公・冴島鋼牙の父としてシリーズに度々登場し、熱戦を繰り広げてきた。その雄々しい姿は『牙狼＜GARO＞』ファンから根強く愛され続けている。
本作ではこれまで明かされていなかった、若き日の大河の姿と活躍が描かれる本作、20年間の『牙狼＜GARO＞』シリーズに込められた想いを継承しながら、新たな未来へと歩んでいくという制作陣の意気込みが込められているという。
この度、劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』の公開を記念して、歴代『牙狼〈GARO〉』シリーズの劇場版上映イベントが開催されることが決定！
最強の魔戒騎士・冴島鋼牙の物語の最終章として2013年に公開された『牙狼〈GARO〉 〜蒼哭ノ魔竜〜』が、池袋新文芸坐にて2025年9月20日（土）に上映される。
本作は、小西遼生が鋼牙を演じるシリーズの集大成となった節目の作品。公開から12年の時を経て、スクリーンに甦る！
また、作品上映前には、冴島鋼牙役の小西遼生と雨宮慶太監督による貴重なトークショーを実施することも決定。
イベントチケットの抽選は、特撮テレビドラマシリーズ『牙狼＜GARO＞』の公式YouTubeチャンネルが提供する有料のメンバーシップサービス「ザルバの会」会員限定予約抽選は8月7日（木）21：00 〜 8月11日（月）23：59、一般予約抽選は8月14日（木）18：00~8月17日（日）23：59の期間で行われる。
一般発売はコンビニ発券（ファミマ・セブンイレブン）にて8月27日（水）19：00 〜 9月20日（土）、イベント当日にもチケット販売は行われる予定。
20周年を迎え、新作『TAIGA』公開直前、『牙狼〈GARO〉』シリーズをスクリーンで鑑賞できるスペシャルなイベントにぜひご参加してみてはいかがだろうか。
（C）2013「牙狼〈GARO〉 〜蒼哭ノ魔竜〜」雨宮慶太／東北新社
（C）2025「TAIGA」雨宮慶太/東北新社
