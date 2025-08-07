「カリッ！」「サクサク！」【ローソン】今すぐ買いに走りたい♡「新作スイーツ」

頑張った日のごほうびに、見た目にも心惹かれそうな【ローソン】のスイーツはいかが？ 今回は、食感にこだわった「新作スイーツ」をご紹介。気になる人は、早めのチェックがおすすめです！

食感の良さが魅力！「カスタードパイシュー」

@sujiemonさんが「パリッサクっと食感のパイ生地」と紹介するのが、こちらの「カスタードパイシュー」。四角い形をしたシュークリームで、こだわりの生地の中には「濃厚カスタード & ホイップ」がたっぷり入っています。サクサク生地のシュークリームが好きな人におすすめ！

濃厚チーズとサクサクタルト「とろサクチーズタルト」

チーズスイーツが好きな人に試してほしいのが、こちらの「とろサクチーズタルト」。@sujiemonさんによると、「香ばしくてサクサク食感の生地」に「ベイクドチーズ」を合わせているそう。チーズ部分は、濃厚な味わいで二層になっているのがポイントです。「ねっとりと濃密感のある不思議な食感」とのことなので、チーズのとろっ、タルトのサクッの組み合わせを楽しんでみて。

お腹を満たしたいときにも！「バター香るパンスイス レモン & チーズクリーム」

朝ごはん・ランチタイムにスイーツ気分が味わえるパンはいかが？ @sweets.wantaさんが推すのは、サクッ & しっとり2種類のクロワッサン生地を合わせた「バター香るパンスイス」。さらに爽やかなレモンピールとチーズクリームをサンドすることで、ぜいたくな1品に仕上がっています。値段は\171（税込）とかなりお手頃。甘いものが食べたいけど、お腹も満たしたい！ という時にぴったりです。

食べ応えありそう！「アーモンドクッキーサンド」

@oyatsu_panponさんが「ザックザクで食感良し」と絶賛する「アーモンドクッキーサンド」。しっとりめのクッキー生地にねっとりとしたチョコクリームをサンドしています。クッキー生地の表面にトッピングされたアーモンドは、キャラメリゼされていてアクセントになります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@sweets.wanta様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A