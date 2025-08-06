¹âÀÇ½¤¹¤®¤¿ÀïÎ¬Çú·âµ¡B-29¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¼«¿È¤Î¶¼°Ò¡×¤Þ¤ÇÀ¸¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡Ä Å¨¤ÎÅ¨¤Ë¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤·¤¿¡ÈÎò»Ë¤ÎÈéÆù¡É¤È¤Ï
¥¢¥á¥ê¥«¤¬Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ë¼ÂÍÑ²½¤·¤¿B-29¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤æ¤¨¤ËÀï¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¸åÀ¤¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤ÆÎäÀïÃæ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÎÙ¹ñ¤Ë¤Þ¤ÇÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÎ¬Çú·âµ¡¤Îµ»½Ñ¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¥½Ï¢
¡¡Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬³«È¯¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿B-29¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡×ÀïÎ¬Çú·âµ¡¡£Æ±µ¡¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀïÁèÊý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀïÀþ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÀïÀþ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂÐÆüÀï¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂçÀïÃæ¤Ï¤ª¤â¤ËÆüËÜ¼þÊÕ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ë¼ÂÍÑ²½¤·¤¿B-29¡£Æ±µ¡¤ÏÌó4000µ¡À¸»º¤µ¤ì¤¿¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áB-29¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥á¥ê¥«·³µ¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±µ¡¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡É¤¬¥½Ï¢¡Ê¸½¥í¥·¥¢¡Ë¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖTu-4¡×¡¢³°´Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¡ÂÎ¥µ¥¤¥º¤â¤Û¤ÜÆ±Åù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏTu-4¤¬B-29¤ÎÌµÃÇ¥³¥Ô¡¼¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥½Ï¢¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆB-29¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢B-29¤Ï1942¡Ê¾¼ÏÂ17¡ËÇ¯9·î¤Ë½éÈô¹Ô¤·¤¿¤Î¤Á¡¢1944¡Ê¾¼ÏÂ19¡ËÇ¯5·î¤è¤êÉôÂâ±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Îº¢¤Ï¤Þ¤ÀÃæÉôÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥µ¥¤¥Ñ¥óÅç¤ä¥°¥¢¥àÅç¡¢¥Æ¥Ë¥¢¥óÅç¤Ê¤É¤ÏÆüËÜ¤ÎÀªÎÏ²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢B-29¤ÏÅö½é¡¢¥¤¥ó¥É·ÐÍ³¤ÇÃæ¹ñ¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñÆîÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë»ÍÀî¾Ê¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¶å½£¤ØÈôÍè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢ÈôÍè¤·¤¿B-29¤Î¤¦¤Á¤Î¿ôµ¡¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î·Þ·â¤ÇÂ»½ý¤·¡¢Ãæ¹ñ±üÃÏ¤Þ¤ÇÌá¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥½Ï¢¤ÎÆüËÜ³¤±è´ßÉô¤ËÉÔ»þÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½ä¤ê½ä¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤¿B-29¤Îµ»½Ñ
¡¡Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¡¢¥½Ï¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤ÆB-29¤Î¶¡Í¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏB-29¤òÀïÎ¬Ê¼´ï¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÍ×µá¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥½Ï¢¤ÏÉÔ»þÃå¤·¤¿B-29¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½Ï¢½é¤ÎÀïÎ¬Çú·âµ¡¤Ç¤¢¤ëTu-4¡£½éÈô¹Ô¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î1947¡Ê¾¼ÏÂ22¡ËÇ¯5·î19Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¡Ë¡£
¡¡¥½Ï¢¤ÏÉÔ»þÃåµ¡¤ÎÅë¾è°÷¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¹ñ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¡ÂÎ¤ÏÆü¥½ÃæÎ©¾òÌó¤ò·úÁ°¤ËÀÜ¼ý¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¤Î1µ¡¤ò´°Á´¤Ë¥Ð¥é¤·¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥È1¸Ä¡¢¥Í¥¸1ËÜ¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¡¢ÉôÉÊÃ±°Ì¤Ç´°Á´¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥½Ï¢¤Ï¡¢B-29¤È±»¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÇú·âµ¡¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥½Ï¢¤È¤·¤Æ¤ÏB-29¤ò´°Á´¥³¥Ô¡¼¤¹¤Ù¤¯¿ÔÎÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉôÊ¬¤ÇÂÅ¶¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤³¤½¥³¥Ô¡¼ÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥å¥Ù¥Ä¥©¥ÕAsh-73¶õÎäÀ±·Á¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿B-29¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿µ¡ÆâÍ¿°µ¤ÎÁ°¸åÄÌÏ©ÉôÊ¬¤ä¡¢¥ê¥â¥³¥ó½ÆºÂ¤Î¼Í·â´ÉÀ©ÁõÃÖ¤Ê¤É¤Ï¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ä¡¼¥É¡¦¥Ý¥ó¥ÉÉ½µ¤òÌµÍý¤ä¤ê¥á¡¼¥È¥ë¡¦¥°¥é¥àÉ½µ¤Ë´¹»»¤·À½ºî¤·¤¿¤¿¤á¤«¡¢½ÅÎÌ¤¬1¡ó¡ÊÌó0.5t¡Ë¤Û¤ÉÁý²Ã¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¸¶·¿¤ÎB-29¤è¤ê¤âÎô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥½Ï¢¤Ï¡¢¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤âB-29¤Î¥³¥Ô¡¼¤ËÀ®¸ù¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î1947¡Ê¾¼ÏÂ22¡ËÇ¯5·î19Æü¤Ë½éÈô¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Tu-4¤ÎÌ¾¾Î¤Ç1949¡Ê¾¼ÏÂ24¡ËÇ¯¤«¤é1952¡Ê¾¼ÏÂ27¡ËÇ¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë847µ¡À¸»º¤·¡¢¼«¹ñ½é¤ÎÀïÎ¬Çú·âµ¡¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ä¤ê½ä¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤¿B-29¤Îµ»½Ñ
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥½Ï¢¤Ï1949¡Ê¾¼ÏÂ24¡ËÇ¯8·î29Æü¤Ë¡¢¸¶»ÒÇúÃÆ¤òÍÑ¤¤¤¿½é¤Î³Ë¼Â¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Tu-4¤Ï¸¶·¿¤ÎB-29Æ±ÍÍ¡¢¹âÅÙ1Ëüm°Ê¾å¤òÈô¹Ô¤·¡¢³ËÇúÃÆ¤ò±¿ÈÂ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö³Ë¤ÎÆÈÀê¡×¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
B-29¤Îµ¡ÂÎ²¼Éô¥ê¥â¥³¥ó½ÆºÂ¡£¥½Ï¢¤¬¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¥ê¥â¥³¥ó½ÆºÂ¤Î¼Í·â´ÉÀ©ÁõÃÖ¤¬¤¢¤ë¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤â1950Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡ÊÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥½Ï¢¤¬Tu-4¤òÌó10µ¡¶¡Í¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯10·î16Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤â³Ë¼Â¸³¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Tu-4¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³ËÇúÃÆ¤Î±¿ÈÂ¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥óË´¤¤¢¤È¤Î¥½Ï¢¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¥½¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÍ¿¤µ¤Ê¤¤Âè»°¶Ë¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÊÆ¥½Î¾Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸£À©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÏB-29¤ò³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐÆüÀï¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±µ¡¤Îµ»½Ñ¤¬¥½Ï¢¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼«¹ñ¤Ë¸þ¤¯¡Ö³Ë¤ÎÌð¡×¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¥½Ï¢¤â¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¤Î¹¥°Õ¤«¤éÃæ¹ñ¤ËTu-4¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¹ñ¤Ë³Ë¹¶·â²ÄÇ½¤Ê¼êÃÊ¤òÃæ¹ñ¤Ë¼«¤é¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢B-29¤Ï¹âÀÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÂ¾¹ñ¤¬Íß¤·¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼°Ò¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÁÇÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÎò»Ë¤ÎÈéÆù¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÎ®¤ì¤òB-29¤Ïºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
°ÖÎîº×,
¥À¥¤¥¹,
¹©¾ì,
ºßÂð°åÎÅ,
À¸²Ö,
Êè,
Ä¹Ìî,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡