7月1日から全国のコンビニなどで発売された、JTの新型加熱式タバコ用デバイス「プルーム・オーラ(Ploom AURA)」。同時に、専用タバコスティック「エボ(EVO)」も3種類の銘柄でデビューを果たしましたが、8月1日に2種類の新フレーバーが発売されることが発表されました。ひと足先に、試喫レビューを交えて紹介します!

↑「エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル」「エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル」。各550円(税込)。

「プルーム・オーラ」(カラーは左から、ローズゴールド、ネイビーブルー、ルナシルバー、ジェットブラック)。各2980円(条件により980円〜)。

加熱式タバコ市場で注目の“トロピカル系”フレーバーとは?

8月1日に発売される新フレーバーは、ともに「トロピカル」と銘打っているように南国チックな味わいが特徴。JTの加熱式タバコには「メビウス」と「キャメル」もあり、これらも「プルーム・オーラ」で吸えますが、トロピカルなフレーバーは初であり、2種類が同時発売されることは異例といえるでしょう。背景には、市場トレンドが関係しています。

↑近年、加熱式タバコ市場ではトロピカルフレーバーの存在感が拡大。

新フレーバーの開発背景をJT担当者にインタビュー

JTの発表資料によると、近年フルーツフレーバーの中でもトロピカルの人気が高まっています。このニーズに応え発売されたのが、今回の2銘柄です。「エボ」新フレーバー発表&試喫体験会で登壇した、JTのRRP商品企画部 村谷泰志担当部長に、トロピカルフレーバーがなぜ人気なのかを聞きました。

↑村谷担当部長。

「タバコ葉を直接燃やすのではなく、デバイス内のヒーターで加熱するタイプのタバコは、メンソールの冷涼感やフルーティーな香りの表現を得意とします。他方、南国果実は甘味や酸味が濃厚な品種が多く、トロピカルな個性がデバイスとの親和性によって、より伝わりやすい。いわば、果実味のわかりやすさが受け入れられているのだと考えています」

今回の2銘柄はともに、爽快なメンソールに調和する完熟マンゴーの果実味がベース。そのうえで「エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル」は、みずみずしいベリーの魅力をカプセルに凝縮。「エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル」は、クリーミーなバナナの甘さをカプセルに閉じこめているのが特徴です。

↑JTが21歳以上の喫煙者30人に行った調査結果。

実際に試喫! 2種の「エボ」を吸ってみた

↑試喫もできる発表会はPloom Shop 銀座店で行われた。

実際に吸ってみると、2種類のフレーバーの個性が実感できます。メンソールのスースーとした冷涼感に、マンゴーのエネルギッシュな甘酸っぱさがブレンドされ、まろやかなタバコ葉のコクともマッチ。

エボ・トロピカル・ベリー・クリスタルの味わい

そのうえでカプセルをつぶすと、さらなる果実味が重なって複層的なおいしさに。「エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル」は、ブルーベリーを思わせる若々しい甘酸っぱさがマンゴーとひとつになって、口いっぱいに広がります。

エボ・トロピカル・バナナ・クリスタルの味わい

「エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル」は、より個性の強さを感じました。というのも、そもそもバナナフレーバーのタバコは珍しく、競合メーカーも発売していません。初体験ともいえる、インパクトのある味なのです。

以前販売されていた、JTの紙巻きタバコ「メビウス イーシリーズ メンソール サニーゴールド」がバナナ系のカプセルタイプだったと記憶していますが、ここに来て進化するとは、まさに「エボ(エボリューション=進化)」!

↑「プルーム・オーラ」でしか吸えない珍しいバナナフレーバー。

味わいは、マンゴーの甘酸っぱい南国風味にはない、ミルキーなニュアンスをもったバナナの、まろやかなトロピカルテイストが印象的。「エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル」より酸味がやさしいため、メンソールの爽快感もおとなしく、ただしそのぶんやわらかな甘みを豊かに感じます。

↑「プルーム・オーラ」の「ストロングモード」で、「エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル」をテイスティング。

「プルーム・オーラ」のヒートセレクトシステムでよりふくよかに

「プルーム・オーラ」はデバイスとスマホをBluetooth接続することで、様々な設定変更ができ、加熱モードは4種類から選択可能(ヒートセレクトシステム)。基本の「スタンダード」と「ストロングモード」とで吸い比べたところ、どちらのフレーバーも「ストロングモード」の方が、タバコ葉のコクもメンソールのミントやフルーツの果実味も、よりふくよかに感じられました。

↑「エボ」は全5種類のラインナップに。

加えてもう一点、新作で特徴的に感じたのは、ベースの果実味に別のフルーツフレーバーを加えるという重ね方。一般的に、カプセル式のフレーバー系メンソールは、ベースのミント風味にカプセルオンで果実味をプラスするのですが、今回の2銘柄は最初からマンゴーの味があって、そこにベリーまたはバナナを加えて“味変”できる仕様となっているのです。ダブルの果実味によるジューシーさも抜群で、フレーバー系が好きな人はぜひお試しを!

先行試喫できる「Ploom Shop」の詳細と限定ドリンク特典

今回紹介した「エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル」「エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル」の発売は8月1日ですが、実は先行で試せる場所が存在。それが、全国7店舗のPloom Shop(札幌店、銀座店、東京駅店、名古屋店、なんば店、広島店、天神店)。各店では、新作2銘柄を含む全ラインナップのテイスティングができます(購入は8月1日より)。

↑Ploom Shop銀座店。同店はカフェを併設していて、8月31日までの期間は限定ドリンクキャンペーンを実施中。

そのうち、カフェ併設店舗(札幌店、銀座店、名古屋店、なんば店、天神店)では8月1日から8月31日まで、「エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル」「エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル」を購入しアンケートに回答すると、「フローズン・マンゴー × ベリー」または「フローズン・マンゴー × バナナ」のどちらか1つがもらえます。

↑「フローズン・マンゴー × ベリー」と、「フローズン・マンゴー × バナナ」。

この限定ドリンクも試飲させてもらったところ、微細な氷のシャリッとした冷たさと、シェイクのように乳化したテクスチャーが絶妙。そこにフルーツの濃厚な甘酸っぱさが効いて、新作を吸いながら味わうと、実に至福のマリアージュ体験ができます。気になる人は、ぜひカフェ併設店へ行ってみてください!

Ploom Shop 銀座店

住所:東京都中央区銀座4-3-5銀座AHビル

営業時間:11:00〜21:00(L.O.20:30)

定休日:なし

よくある質問(FAQ)

Q. エボ・トロピカル・ベリー・クリスタルとバナナ・クリスタルの違いは?

A. ベリーは甘酸っぱく爽快、バナナはクリーミーでまろやかな味わいが特徴です。

「ストロングモード」の使い方は?

A. 専用アプリを使ってデバイスとBluetooth接続し、モードを切り替えることが可能です。

