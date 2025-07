池袋で昼飲みするならここ！ 小宮山雄飛さんが推す、老舗「大都会」で高コスパ飲み

音楽界の食通としても有名なミュージシャン・小宮山雄飛さんが、昼からお酒を楽しめるお気に入りの店を紹介します。第7回は池袋へ行ってきました。

老舗でコスパ飲み

昼から“おいしい”はしご酒! vol.7 池袋編

酒場にも精通し、音楽界の食通としても知られる“グルメ番長”小宮山雄飛さんが教える、昼からお酒を楽しめる店を紹介する連載。まだ明るい時間から飲みはじめ、ランチやおいしいアテを食するのは至福のひととき。一軒だけにとどまらず、また一軒とついはしご酒をしたくなる名店を、編集部おすすめの店、食べログでの人気店とともに3軒教えます。連載第7回は、創業約50年の池袋のオアシス的な居酒屋で昼から酔いしれます。

教えてくれる人

小宮山雄飛

1973年原宿生まれ原宿育ち。ホフディランのVo&Key。音楽界のグルメ番長の異名を持つ。特にカレー好きとして知られ、著書に「カレー粉・スパイスではじめる 旨い! 家カレー」(朝日新聞出版)、「簡単!ヘルシー!まいにちカレー」(主婦と生活社)などがある。2018年に日本初のレモンライス専門店「Lemon Rice TOKYO」を渋谷にオープン(現在はEC、イベント出店限定)。渋谷区初のCEO(chief eat officer)を務める。

【小宮山さんおすすめの店】大都会

今回向かった先は、ディープな飲食店も多く、小宮山さんが“ガチ中華”を食べに来る街・池袋。慣れていないとなんともわかりにくい池袋駅の出口だが、西口(北)から徒歩1分の場所に、知る人ぞ知る居酒屋「大都会」がある。約50年前に現・主人の兄が居酒屋を開業したのが店のはじまり。池袋のほか新宿など約30店チェーン展開し、名を馳せた。

階段を下りて地下へ

小宮山さんが通いはじめたのは「そば処 大都会」として立ち食いそば屋に転換していた頃で、15年ほど前に、券売機システムを導入した居酒屋として復活を遂げたという歴史がある。かなり前から常連の小宮山さんは、撮影終わりにそばを食べに寄ったのがきっかけ。いつでも入れる“24時間営業”という便利さと、とにかくメニューが多く安いのが好きでつい足を運んでしまう店だとか。昼飲みにも最適ということで、店の魅力に迫ってみる。

朝から晩まで24時間賑わう! 酒ラバーたちの聖地

店名が大きく書かれた看板が目立つ

店へのエントランスは、階段を下りた地下に。迫力の看板の横には、店のルールが書いてあるので、初訪問の際はぜひ一読を!

店内にはカウンターも。右側にはセルフのビールサーバーが置いてある

店に足を踏み入れると、まず何名かを聞かれるので、店側から案内された場所に着席を。店内の正面真ん中には、常連さんやおひとりさまが座るカウンター席、右側サイドと奥の方にはテーブル席エリアがある。

券売機でチケットを買う“セルフオーダーシステム”をまず覚えて!

オーダーは券売機から

店のルール“各1品以上のオーダー制”があるので、エントランス横(または奥のエリアにもあり)の券売機で、まず食券を買う。

買った食券を席に持って行き、メニュー名の下の余白に自分のテーブル番号を必ず記入

フード、ドリンクともにメニューが豊富なので、迷うこと必至。チケットはドリンクがまとめ買いで安くなるので、飲めるときはまず多めに買うのが吉。

テーブル番号を記入した食券は、注文カウンターに置きに行く。これで注文が完了! あとは席で待つのみ

1杯380円の生ビールは、まとめ買い生ビールだと2杯600円、3杯800円、4杯だと1,100円に!

ルールは店内壁に

チェーサーで必要なお冷は食券150円が必要なので、忘れずに。食券は当日のみ使用可能なので、買いすぎには注意して。

最低限のマナーは必須

店のルールが、エントランスをはじめ店内にも貼ってあるので、確認を! 朝や昼とはいえ、かなり深酒の客がいることがあるので、トラブル防止を心掛けたい。

グイッと飲みたい生ビールを、さらに安く飲む裏技も!

セルフサーバーならアサヒスーパードライが1杯250円

生ビールはチケットまとめ買いが安いが、さらにコスパ高く飲める方法が! 生ビールのセルフサーバーで買うと、アサヒスーパードライが1杯250円と、最安値で楽しめるのだ。券売機をスルーし、店を入って右側にあるセルフサーバーで買うのが、賢い昼飲み上級者!

クリアアサヒは200円

セルフサーバーの横に直接紙幣または小銭を入れて、自分でジョッキを取ってセットするだけ。ジョッキはキンキンに冷やしてあるので、おいしい一杯が作れるはず。

酎ハイ好きの小宮山さんも、まず乾杯!の一杯はセルフ生ビールから

「池袋という土地柄、朝からいろいろな方が飲んでいておもしろいんです。こっちは0次会の昼飲みでも、オール飲みの延長で深酒の方もいれば、しっぽり常連カップルや初訪問の若いカップル、おひとりサラリーマンがスーツで飲んでいたり、ワイワイ大勢組などで賑わっていたり。まさに『大都会』なのかなって。店のルールは注意しつつ、セルフでそれぞれのペースで楽しめるのがいいですよね」(小宮山さん)

豊富なメニューからちょこちょことつまむのが昼飲みの醍醐味

「オニオンスライス」300円

ぷはーっと最初の一杯を飲んでいたら、あっという間にオーダーしたものが出てくる。最初にオーダーするのは「オニスラのような軽いものから」が小宮山さん流。ポン酢をかけてさっぱりといただく前菜は、ワンコイン以下のコスパ高の一品。

オーダーしたメニューは席に届くシステム

次に「牛ステーキハラミ」490円。厚いしっかりとした牛ハラミは、濃いめの味つけでお酒が進む。

「アジフライ」390円

サクサク食感が堪らないアジフライは、サイドに野菜、レモンがついてこのプライス!「もう家で作るより安い!」と思わず笑みがこぼれてしまう小宮山さん。

サクッと軽い口当たりのアジフライ

マヨネーズ、辛子が添えられているが、“絶対に醤油で食す”のが小宮山さんの譲れないこだわりルール。

お得な酎ハイ2杯券を購入

2杯目からは「緑茶ハイ」を酎ハイ2杯券(400円)で注文。昼飲みに最高なスルスルと飲める爽やかな緑茶ハイは、揚げ物やハラミステーキとも相性抜群。

緑茶ハイはどんな料理にも合う

さらにコスパよく昼飲みする方法がもうひとつ! 平日10〜18時のタイムサービスを狙うのもおすすめ。コロッケ、春巻き、揚げたこ焼き2つ、塩辛、イカフライ、などの小鉢が、タイムサービスで各150円という破格で登場! 150円シリーズのドリンクもあるので、1ドリンク1フードで最低300円から楽しめてしまうという、コスパ最強の昼飲みが叶う。生ビールは儲けなしの原価率ギリギリだというタイムサービスを、ぜひ見逃さないで!

気ままで自由な雰囲気がお気に入り

「ひとりで空いた時間にいつ何時でも受け入れてくれる、24時間オープンの懐の広さが、つい通ってしまう理由ですね。セルフでチケットを買って、置いて、最後もすべてセルフで片付ける。ルールだけ守って気ままに自由に楽しめる酒場なので、マイペースに2時間飲めるのが最高です。常連さんも多いですが、アナログな感じが逆に面白い!とSNSを見て来店する若い子たちも増えているので、かなり間口は広い。コスパ最高峰のタイムサービスを狙って5〜6杯飲んで、名物そば(280円)で〆るのもいい。18時から混むのでそれまでにサクッと、が正しい大都会での過ごし方です」(小宮山さん)。さまざまな人種が交差する、まさに池袋に「大都会」あり。一度足を運んでみては?

もうちょい飲みたい! 2軒目に行く【食べログで人気の店】新珍味

ビールと餃子は最高の組み合わせ 出典:YamaNe79さん

<店舗情報>◆大都会住所 : 東京都豊島区西池袋1-29-1TEL : 03-3986-4564

目に留まる黄色の看板に赤いカウンター席、まさに!という感じの町中華は、昭和27年から愛されている老舗。まずはビールと北京餃子「焼ギョーザ6個」(530円)でスタートしたい。お酒に合うおつまみは220〜690円と気軽に楽しめるメニューが充実しているから、昼飲みのはしごにも最適だ。「ザーサイのねぎ和え」(350円)、「ピータン豆腐」(650円)、「バンバンジー」(690円)など。炒めものやエビチリなど本格的なメニューも。

特製ターロー麺 写真:お店から

お腹に余裕があれば、〆に創業時から継承されている名物「特製ターロー麺」(990円)を。「半ターロー麺」(780円)や「ターロースープ」(590円)という選択もあり。酸味と辛み、にんにくの香りが病みつきになる、もちっとした麺の餡かけラーメンは必食。

深酒覚悟のはしご酒〆は【編集部おすすめの店】日本酒原価酒蔵 池袋本店

日本酒の一部 写真:お店から

<店舗情報>◆新珍味住所 : 東京都豊島区西池袋1-23-4TEL : 03-3985-0734

もっと飲みたい!という気持ちを満たすなら、50種を超える全国から厳選した日本酒を、原価で提供する日本酒専門店へ。少量で200円台から楽しめ、「獺祭」がなんと380円! おでんをはじめ、珍味や串焼き、酒盗チーズや西京和え、海苔の佃煮チーズなどの和チーズもあり、“ちびちびつまみ”も充実。お酒猛者におすすめしたいのが、日〜木曜限定の最大11時間、時間無制限飲み放題。30種以上(1,250円)または45種類以上(1,800円)をお得に楽しめる。さらなるクオリティにこだわるなら、希少酒付き飲み放題(3,000円)を。お酒のお供に、蔵元直送の「和らぎ水」「仕込み水」のおいしい水の摂取も忘れずに。日本酒って楽しい!と再認識できる一軒。

<店舗情報>◆日本酒原価酒蔵 池袋本店住所 : 東京都豊島区南池袋1-19-4 B1FTEL : 03-6914-2791

※価格は税込。



文:濱口眞夕子(SEASTARS Inc.)、食べログマガジン編集部

撮影:八木竜馬

The post 池袋で昼飲みするならここ! 小宮山雄飛さんが推す、老舗「大都会」で高コスパ飲み first appeared on 食べログマガジン.