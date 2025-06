地域・産業界・自治体等とともに北海道国立大学機構の挑戦！北海道国立大学機構「北海道の未来を拓く人材を育てるシンポジウム」

国立大学法人 北海道国立大学機構では、地域・産業界・自治体等とともに「実学の知の拠点」が果たすべき役割を共有し、北海道の未来を見据えた人材育成と連携のあり方を探るシンポジウムを、2025年7月31日(木)に京王プラザホテル札幌にて無料で開催します。

北海道国立大学機構「北海道の未来を拓く人材を育てるシンポジウム」

「産学官金連携で北海道の未来を拓く人材を育てる」〜食・物流・エネルギー・観光・デジタル〜

日時 :2025年7月31日(木)14:00〜18:30(13:30開場)

会場 :京王プラザホテル札幌(北海道札幌市中央区北5条西7丁目2-1)

受講料:無料(要事前申込)

■申込締切

会場聴講 :2025年7月13日(日)23:59まで

オンライン聴講:2025年7月29日(火)17:00まで

■プログラム

【第1部】

<挨拶・基調講演>

挨拶 :北海道国立大学機構 理事長 長谷山 彰

基調講演:北海道経済連合会 名誉会長 真弓 明彦 氏

<機構の取組等の紹介>

西井 準治 IIC〈産学官金連携統合情報センター〉センター長

川口 貴之 ACE〈オープンイノベーションセンター〉センター長

江頭 進 ICE〈教育イノベーションセンター〉センター長

【第2部】

<パネルディスカッション等>

パネリスト :片山 健也 氏(ニセコ町長)

:兼間 祐二 氏(北海道銀行代表取締役頭取)

:日浅 尚子 氏(北海道コカ・コーラボトリング株式会社社外取締役)

:丸谷 智保 氏(株式会社セコマ取締役会長)

ファシリテーター:飯田 香緒里 氏(東京科学大学副学長)

<閉会挨拶>

挨拶 :北海道国立大学機構 理事 中村 秀治

【第3部】

<レセプション/17:30〜18:30>

シンポジウム終了後、参加者の皆様が自由に交流し、

情報交換できる場としてレセプションを開催します。

(会場聴講者のみ/要事前申込)

■主催・共催・後援

主催:国立大学法人 北海道国立大学機構

共催:北海道新聞社

後援:北海道、北海道経済連合会、北海道商工会議所連合会、

北海道経済同友会、小樽市、小樽商工会議所、帯広市、

帯広商工会議所、北見市、北見商工会議所

北海道国立大学機構について

