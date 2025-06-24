½ë¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡¡¥ì¥¿¥¹¤È±öº«ÉÛ»È¤Ã¤¿¡È¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¡É¤Ë¡Ö¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¡ÚJAÁ´ÇÀ¤¬¾Ò²ð¡Û
¡¡¥ì¥¿¥¹¤ò»È¤Ã¤¿´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JAÁ´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Î¹ÊóÉô¤¬¡¢X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JAÁ´ÇÀ¤Ï¡Ö½ë¤¹¤®¤ÆÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÆü¡¹¡Ä¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡×¤ÈX¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥ì¥¿¥¹¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ¤µ¤Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Ý¥êÂÞ¤Ë¥ì¥¿¥¹¡¢¤´¤ÞÌý¡¢±öº«ÉÛ¤òÆþ¤ì¤ÆÌ£¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¤ª¹¥¤ß¤Ç¤¤¤ê¤´¤Þ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥å¥¦¥ê¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÌîºÚ¤Ç¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡JAÁ´ÇÀ¹ÊóÉô¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¥Ý¥êÂÞ¤Ç¤¢¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±öº«ÉÛ¤¢¤¨¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£