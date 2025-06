ハウステンボスに春限定の絶品ちゃんぽんが登場中!

「悟空」で長崎の海の恵みを贅沢に味わえる『うちわ海老ちゃんぽん』を提供中です。

海老油の香りとともに、長崎ならではの、特別な海鮮体験を堪能できます。

ハウステンボス/悟空『うちわ海老ちゃんぽん』

価格:2,400円(税込)

販売期間:2025年5月7日(水)〜6月29日(日)

販売店舗:ハウステンボス/タワーシティ1F「悟空」

営業時間:11:00〜20:30(ラストオーダー20:00)

備考:15:30〜17:00は中間クローズ/お子様セットあり

「悟空」は、ハウステンボスのタワーシティ1Fに位置するちゃんぽん専門店。

長崎名物の本格ちゃんぽんや中華料理を、バリエーション豊かなメニューで楽しめる人気レストランです。

店内は明るく、家族連れにも優しいお子様セットも用意されています。

今回の限定メニュー『うちわ海老ちゃんぽん』は、長崎産の希少な「うちわ海老」を丸ごと1尾トッピングした贅沢な一杯。

平らで丸みのある独特のフォルムを持つうちわ海老は、濃厚な旨みと甘みが特徴で、伊勢海老にも劣らない風味を誇ります。

プリッとした身質のうちわ海老は、スープに溶け出すことで旨味をさらに深め、ちゃんぽん全体の味をより風味よくしてくれます☆

具材には豚肉、キャベツ、もやしなどもたっぷり使用されており、彩りも栄養バランスも満点。

さらに、別添えの桜海老香る「海老油」を後から加えることで、香ばしさと味の変化を楽しむことができます。

スープと麺の相性も抜群で、最後の一口まで飽きずに食べられる完成度の高い逸品です☆

うちわ海老の贅沢な旨みを余すことなく味わえる、春だけの特別ちゃんぽん。

長崎の海鮮と野菜が織りなす彩り豊かな逸品をぜひ堪能してみてください!

ハウステンボス/悟空『うちわ海老ちゃんぽん』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長崎産の希少な「うちわ海老」を丸ごと1尾トッピング!ハウステンボス/悟空『うちわ海老ちゃんぽん』 appeared first on Dtimes.